El balneario de aguas termales que tiene Zacatecas y muy pocos conocen; es ideal para el invierno

El balneario Valparaíso Termal, de Zacatecas, es un lugar en donde puedes descansar el cuerpo con aguas termales calentitas. Muy pocos conocen este rin concito y es ideal para el frío del invierno.

Se trata de uno de los rincones mejor conservados de la ciudad y una opción imperdible para quienes buscan bienestar, calor natural y descanso en temporada. Incluso, se puede acampar con precio extra.

El balneario está ubicado en la carretera Valparaíso, en el kilómetro 3, Zacatecas. Los precios, según la página oficial, son de $60 pesos la entrada general, y a partir de 180 pesos por acampar una noche.

Así lucen las piscinas de aguas termales en Zacatecas.|(FACEBOOK)

Qué hacer en Valparaíso, el pueblo de Zacatecas, además de ir a las aguas termales

Además de las aguas termales y los balnearios, Valparaíso tiene otras actividades que puedes aprovechar para disfrutar de tu viaje a Zacatecas. Según México Desconocido, lo que no te puedes perder es:

Visita el pueblo Valparaíso, en Zacatecas.|(ESPECIAL/Google Maps)

Visitar el Museo Regional Valparaíso : un lugar en donde encontrarás 5 salas de exhibición con serigrafía local, así como la historia indígena de la región.

: un lugar en donde encontrarás 5 salas de exhibición con serigrafía local, así como la historia indígena de la región. Conocer las tumbas de tiro : es un sitio arqueológico de más de 10 kilómetros.

: es un sitio arqueológico de más de 10 kilómetros. Visitar la Exhacienda de San Juan Capistrano : conocerás cómo vivían en el pasado y los principales trabajos económicos que realizaban, como la siembra y el proceso de la caña.

: conocerás cómo vivían en el pasado y los principales trabajos económicos que realizaban, como la siembra y el proceso de la caña. Conocer la exhacienda San José de Llanetes : fue construida en el siglo XVIII, pero está muy bien conservado.

: fue construida en el siglo XVIII, pero está muy bien conservado. Recorrer la exhacienda de San Mateo : era propiedad del coronel español, Antonio de la Campa y Cos, construida entre 1936 y 1939.

: era propiedad del coronel español, Antonio de la Campa y Cos, construida entre 1936 y 1939. Caminar por el centro histórico : sus calles empedradas y edificios coloniales te encantarán.

: sus calles empedradas y edificios coloniales te encantarán. Come en el mercado municipal : es el mejor lugar para disfrutar de la gastronomía tradicional.

: es el mejor lugar para disfrutar de la gastronomía tradicional. Camina por los senderos de Valparaíso: hay un montón de lugares rodeados de bosque en los que puedes caminar.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos de Zacatecas?

Si te soba tiempo en tus vacaciones, también puedes aprovechar para visitar otros Pueblos Mágicos que tiene Zacatecas. Según la Secretaría de Turismo (SECTUR) son 7: