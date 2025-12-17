Estos son los rituales con los que podrás atraer energías positivas durante el solsticio de invierno

Ya pasó la mitad del mes de diciembre y, si bien todas las expectativas apuntan a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, muchas personas aspiran a renovar sus energías personales y las del hogar.

El solsticio de invierno también es uno de los hitos importantes de esta etapa del año y es por eso que se presenta como la ocasión perfecta para realizar rituales que ayudan a atraer energías positivas.

¿Cuándo será el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno representa el comienzo de la paulatina prolongación de los días, cuando menos para la mitad del globo que está al norte del ecuador, de acuerdo con un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esto quiere decir que se considera como la entrada del invierno.

Este año, el solsticio de invierno sucederá en torno al 21 de diciembre siendo un fenómeno astronómico que despierta mucha curiosidad. Sin embargo, para algunas creencias, se trata de un evento cargado de energías en el que se pueden dar por concluidos ciclos con la esperanza de iniciar nuevos caminos.

¿Qué rituales hacer en el solsticio de invierno?

En base a diferentes creencias, el solsticio de invierno se presenta como un momento ideal realizar nuestros pedidos al universo o llevar a cabo rituales con el fin de renovar energías personales y del hogar. Uno de esos rituales es conocido como limpieza energética del hogar y es muy fácil de hacer ya que solo se trata de ordenar, limpiar y ventilar toda la casa.

Otro ritual es mediante el uso de un papel en el que debemos escribir con lápiz todo lo que deseamos dejar atrás. En otra hoja se deben anotar los agradecimientos por lo bueno que tuvo el año y luego quemarlos juntos.

Finalmente, un tercer ritual aconsejado para hacer durante el solsticio de invierno consiste en encender una vela y comenzar a visualizar deseos y metas que queremos conseguir. De esta manera el universo recibirá nuestras intenciones y recibiremos energías renovadas.