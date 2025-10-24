Cazzu sorprende con revelación sobre su sexualidad

La artista Cazzu es una de las que más admiradores han cosechado en México y en otros países del continente. Las polémicas que tiene con su ex pareja Christian Nodal la mantienen en la mira de los reporteros de espectáculos pero ahora ha sido una declaración sobre su sexualidad lo que se ha llevado toda la atención.

No es la primera vez que Cazzu acapara toda la atención al hablar de ciertos temas relacionados con su vida privada. La trapera argentina no ha tenido problemas en referirse a las polémicas que afronta luego de culminar su relación con Christian Nodal y que tiene a su hija Inti en medio.

¿Por qué Cazzu les canta a las mujeres?

Mientras la cantante argentina se prepara para cerrar su gira por México este viernes en Puebla, algunos de sus seguidores se han visto sorprendidos por declaraciones que ofreció a la prensa. Cazzu fue consultada por las canciones que interpreta y en este sentido se refirió a por qué le canta a las mujeres.

Según reveló Cazzu, se decidió por cantarles a las mujeres por una cuestión ligada a su familia y es que en su música “siempre estuvo presente cantarle a las chicas porque mi hermana siempre eligió a las chicas. De hecho, está felizmente casada con su esposa”.

¿Cazzu es bisexual?

Tras la aclaración realizada por la cantante, una frase que Cazzu dijo fue lo que generó intriga por su sexualidad. La artista expresó que “siempre digo que todas las mujeres somos bisexuales a diferencia de los hombres que tienen más impedimentos sociales” y añadió que “a todas las chicas nos gusta una chica”.

De inmediato, las redes sociales pusieron el tema en debate y han sido los internautas quienes han planteado la pregunta si Cazzu es bisexual. Sin embargo, quienes tomaron contacto con una entrevista cedida por la cantautora brasileña Anitta, podrán recordar que indicó que invitó a salir a la trapera y cuando intentó besarla “me dijo que no le gustaban las mujeres”. De todos modos, la intriga ha vuelto a sembrarse en torno a la aclamada artista.