¿Cazzu confirma noviazgo con su bailarín? La cantante lanza FUERTE comentario sobre el escenario: “Es mío”

Cazzu se presentó en Querétaro el pasado 18 de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez con motivo de su gira “Latinaje Tour 2026” sin embargo, uno de los momentos que están causado gran controversia es que la trapera se refirió a uno de sus bailarines como “suyo”, lo que desató rumores sobre un posible noviazgo.

¿Cazzu confirma noviazgo con su bailarín?

La ex pareja de Christian Nodal desató una fuerte ola de rumores sobre una posible relación amorosa luego de que en su reciente concierto en México dijera: "¿Dónde están las chicas solteras? Por favor, solteras y permitidas, les presento a mi amigo Tito, Gonza, Tato, y este (Ignacio) es mío", refiriéndose a uno de sus bailarines, con quién la han vinculado amorosamente. Esto sin duda generó muchos comentarios de sorpresa aunque hasta el momento la cantante no ha confirmado una relación de manera oficial.

Por otro lado, a través de redes sociales se ha viralizado un video en el que captaron a Cazzu dentro de una camioneta con su bailarín aunque en las imágenes también se le ve con una pequeña, quién podría ser su hija Inti. Este material incita más rumores sobre una relación de noviazgo entre Cazzu y su bailarín Ignacio Colombara.

Perdón Julieta pero como dices que dijiste? pic.twitter.com/9wbcZPerGa — alejandro | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@CazzuxSelena) May 19, 2026

¿Quién es Ignacio Colombara?

Ignacio Colombara es un bailarín argentino originario de Buenos Aires. Actualmente destaca por ser parte del equipo de Cazzu. Sin embargo, la trayectoria artística del joven ha sido larga ya que inició a temprana edad en el medio artístico debido a que formó parte de proyectos de Disney y Marvel. Por otro lado, también fue influenciado por sus padres, pues su madre era bailarina y su papá sonidista. Actualmente se le ha vinculado de forma amorosa con Cazzu ya que incluso han demostrado una gran energía sobre el escenario.

Cazzu menciona que no puede hablar de Nodal

Recientemente Cazzu fue cuestionada sobre su ex pareja Christian Nodal, sin embargo, la cantante mencionó que no puede hablar nada respecto a él por cuestiones legales. Actualmente lo que mantiene un lazo entre la ex pareja es su hija Inti, ya que incluso Cazzu y el intérprete de “Botella tras botella” han tenido que resolver problemas por la vía legal debido a la manutención de la pequeña.