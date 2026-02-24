Cazzu EXPLOTA contra famoso cantante por mencionar a Nodal en una de sus canciones

Cazzu lanzó un fuerte mensaje a través de su cuenta de X luego de que el famoso cantante Jhayco mencionara a su expareja, Christian Nodal y a su esposa Ángela Aguilar en una de sus canciones. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

¿Por qué Cazzu se molestó con Jhayco?

Tainy, uno de los productores más reconocidos del género urbano lanzó su nueva canción “Rosita” junto a Jhayco y Raw Alejandro, tema que Bad Bunny también compuso. Esta canción cuenta con el verso “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal” por lo que Cazzu escribió en su cuenta de X “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”. Algunos usuarios interpretaron este mensaje como una respuesta a la canción, ya que después de dos años de relación y una hija en común, Cazzu y Christian Nodal anunciaron su ruptura el 23 de mayo de 2024, separación que fue polémica ya que poco tiempo después el cantante de regional mexicano hizo pública su relación con Ángela Aguilar.

Ante esto la cantante argentina dejó de seguir en redes a Jhayco y Raw Alejandro. Sin embargo, los dos artistas han publicado mensajes en su cuenta de X. El primero volvió a compartir el mismo verso en su red mientras que el Raw dijo que desde hace tiempo nos encontrábamos en una era de chisme y mucha controversia, lo que es más importante actualmente que el arte y el esfuerzo. “Lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”, fueron palabras del cantante.

El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida.



Ya conocen la mía. — Cazzu™ (@cazzuoficial) February 22, 2026

Ante esta polémica el nombre de Bad Bunny ha dejado de aparecer en la lista de los créditos, algunos fans han dicho que esto pudo haber sido en solidaridad a Cazzu, luego de que ella fuera su invitada en una de sus presentaciones en Argentina.

¿Quién es el nuevo novio de Cazzu?

Hasta el momento la famosa cantante argentina no ha hecho formal su relación con nadie. Sin embargo, han surgido algunas especulaciones de que podría mantener una relación amorosa con uno de sus bailarines llamado Ignacio Colombara, quién forma parte de su gira Latinaje. Algunos rumores han dicho que la relación pudo haber surgido durante las presentaciones musicales. Actualmente la artista se encuentra en su tour dando conciertos en países como México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España.