Flor revela que consideró no echarle “ganitas” al reto del Pin: “Es mucha responsabilidad”

Esta noche ha cambiado el rumbo de MasterChef 24/7 de cara a la gala de eliminación del próximo domingo, pues no solamente se ha definido a la nueva portadora del Pin, sino que también tendrá un poder que jamás se había visto en temporadas previas del reality show; sin embargo, la promesa de la ventaja no convenció del todo a la eventual ganadora del reto, hecho que le compartió a sus compañeros más tarde.

Conoce a quién ganó el Reto del Pin del Chef este lunes 01 de junio en MasterChef 24/7

Flor pensó en ceder en el reto

De regreso al Mundo MasterChef 24/7, Flor le compartió a algunos cocineros que la responsabilidad que traía el Pin la hizo considerar la opción de no echarle "ganitas" y es que, al igual que muchos participantes, buscaba eludir la insignia debido a la alta probabilidad de perjudicar, directa o indirectamente, a sus compañeros.

La portadora del Pin aseguró que le tiene aprecio a sus 19 compañeros, "desde la más biliosa hasta la más tierna" y por eso pensó en ceder ante Daniela y Ramahá, pero decidió no hacerlo al recordar que "su gente la está apoyando". Cabe apuntar que Julio respaldó el comentario de Flor y señaló que "tenía que hacer lo que hizo".

Por otro lado, otros cocineros especularon qué pasaría si Flor no portara un mandil negro a intercambiar con un compañero de su elección el próximo viernes y es que el Chef Adrián Herrera anunció que ella podría hacerlo debido a que el portador del Pin del Chef no tiene inmunidad.

Poco después, Carmen le compartió a Flor que no se molestaría con ella si decidiera darle un mandil negro este viernes.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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