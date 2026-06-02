Flor revela que consideró no echarle “ganitas” al reto del Pin: “Es mucha responsabilidad”
La ganadora del Pin se sinceró con sus compañeros sobre las dudas que tuvo durante el desafío de esta noche
Esta noche ha cambiado el rumbo de MasterChef 24/7 de cara a la gala de eliminación del próximo domingo, pues no solamente se ha definido a la nueva portadora del Pin, sino que también tendrá un poder que jamás se había visto en temporadas previas del reality show; sin embargo, la promesa de la ventaja no convenció del todo a la eventual ganadora del reto, hecho que le compartió a sus compañeros más tarde.
Conoce a quién ganó el Reto del Pin del Chef este lunes 01 de junio en MasterChef 24/7
Flor pensó en ceder en el reto
De regreso al Mundo MasterChef 24/7, Flor le compartió a algunos cocineros que la responsabilidad que traía el Pin la hizo considerar la opción de no echarle "ganitas" y es que, al igual que muchos participantes, buscaba eludir la insignia debido a la alta probabilidad de perjudicar, directa o indirectamente, a sus compañeros.
La portadora del Pin aseguró que le tiene aprecio a sus 19 compañeros, "desde la más biliosa hasta la más tierna" y por eso pensó en ceder ante Daniela y Ramahá, pero decidió no hacerlo al recordar que "su gente la está apoyando". Cabe apuntar que Julio respaldó el comentario de Flor y señaló que "tenía que hacer lo que hizo".
Por otro lado, otros cocineros especularon qué pasaría si Flor no portara un mandil negro a intercambiar con un compañero de su elección el próximo viernes y es que el Chef Adrián Herrera anunció que ella podría hacerlo debido a que el portador del Pin del Chef no tiene inmunidad.
Poco después, Carmen le compartió a Flor que no se molestaría con ella si decidiera darle un mandil negro este viernes.
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.
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