¿Cuál es el nuevo poder que tendrá Flor como ganadora del Pin? El Chef Herrera lo explica

El inicio de la tercera semana de MasterChef 24/7 ha cambiado las cosas para los 20 participantes restantes del reality show, pues más allá de que el nuevo portador del Pin continuará tomando decisiones difíciles en los próximos seis días, todo parece indicar que una ventaja específica e inesperada podría definir el rumbo de la competencia, ¿de qué se trata?

El nuevo poder del Pin lo cambia todo

Durante el reto de la caja misteriosa de esta noche en el que las 10 parejas tuvieron que cocinar tomados de la mano, Claudia Lizaldi le adelantó al público y a los propios cocineros que el nuevo portador del Pin contaría con una ventaja considerable y es que apuntó que "es el poder más grande que el portador ha tenido en todas las temporadas de MasterChef".

Al final de la gala y luego de que se revelara que Flor se convirtió en la tercera portadora de la insignia de esta temporada, tras una segunda ronda de preparación de platillos con Daniela y Ramahá, el Chef Adrián Herrera compartió que la cocinera tendrá la oportunidad de intercambiar delantal con algún compañero para el próximo viernes si es que, para entonces, llegara a portar un mandil negro.

¿Qué tanto cambiarán las cosas al interior del Mundo MasterChef 24/7 con esta decisión?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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