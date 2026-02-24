Cazzu lanza “tiradera” contra Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO tras la canción “ROSITA” donde hacen referencia a Christian Nodal; ¿Qué fue lo que pasó?

En los últimos días la nueva canción de Tainy donde colaboró JHAYCO y Rauw Alejandro ha sido tema de mucha, mucha conversación; pues uno de las cosas que inicialmente llamaba la atención era la unión entre estos dos artistas, quienes habían tenido un “beef” hace casi 5 años, mismo que nos entregó temas como “Jhayconfleis” o “Enterrauw”, donde estos se dieron con lo que pudieron.

Si bien, todo era sorpresa y parecía un dueto que limaría las asperezas dentro de las escena urbana, todo cambió luego de una de las barras de JHAYCO, quien menciona “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”; líneas que despertaron un gran descontento con Cazzu.

¿Cuál fue la reacción de Cazzu tras la canción de Tainy, JHAYCO y Rauw Alejandro, “ROSITA”?

La postura de “La Nena Trampa” ha sido clara desde sus inicios y ha seguido fiel a su ideología, donde como primera medida, dejó de seguir a Tainy, Rauw y a JHAYCO.

Ante esto, Rauw solo se limitó a responder en X:

“Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aún así, lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende con el tiempo”.

Tras estas palabras, Cazzu respondió lo siguiente:

“El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”.

Por otro lado, JHAYCO solo se limitó a poster en X la misma barra que desató el enojo de Cazzu.

Cazzu arremete contra parte de la escena masculina del trap latino

Tras días de incertidumbre y habiendo estado con Bad Bunny (quien también tenía créditos en la canción), la artista argentina compartió una reflexión donde expone las conductas de la escena musical latina a través de una “tiradera”:

“Así es como yo quisiera explicarles esto; Imaginen una perfecta separación de pantalla donde a la izquierda la realidad que no alcanzan a ver y a la derecha la exposición y todo lo que se hace para el afuera”, se puede leer en su comunicado posteado a través de substack.

Además siguió con lo que se vive dentro de la industria, señalando a quienes hoy son “colegas” y su modo de hacerse cómplices que no solo son insensibles, sino que fomentan las rupturas familiares.

“Hoy, la obra se llama: “La legendaria camaradería entre varones”. Un tema del cual podría hacer una tesis. En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome. Pocas veces se atreven a decirse verdades entre ellos o siquiera a ellos mismos y por eso, algunos no se creen ni el propio latido del corazón.

“El chisme vende más que el arte” twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina “voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen”. La tibieza, un gran enemigo del bien".

Finalmente Julieta termina hablando sobre quién es la verdadera víctima: su hija, quien sin tener uso de consciencia ha tenido que vivir desde sus primeros meses toda esta nube mediática que otros más usan para vender.

Por ahora no ha quedado muy claro cuál es su relación con Bad Bunny, quien no tuvo participación en el estudio pero sí está acreditado en el tema; por lo que se espera que también él fije una postura en relación a este tema.

Aquí su tiradera completa: