¿Qué pasaría con el poder del Pin si Flor no tuviera mandil negro? Los cocineros especulan sobre el posible escenario

El nuevo poder de Flor como portadora del Pin del Chef ha desatado todo tipo de especulaciones por parte de los cocineros al interior del Mundo MasterChef 24/7, pues si bien el escenario planteado por el Chef Adrián Herrera sobre el intercambio de mandiles les ha causado incertidumbre, hay un aspecto del hipotético escenario que fue tema de conversación entre algunos participantes.

¿Y si Flor no portara mandil negro?

De regreso al Mundo MasterChef 24/7, Julio, Antrax, Pablo, Camila y Carmen se encontraban con Flor cuando se preguntaron qué es lo que pasaría si Flor no portara un mandil negro a intercambiar el próximo viernes, a lo que señalaron que un escenario probable sería que la portadora del Pin eligiera a dos cocineros para que cambiaran lugares.

Sin embargo, también consideraron que se buscaría que Flor estuviera en riesgo de salir del reality show debido a que no tiene inmunidad y le sugirieron que se mentalizara ante ese escenario.

Por otro lado, Carmen le hizo saber a la nueva portadora del Pin del Chef que ella no tendría problema si se viera en la necesidad de asignarle a alguien un mandil negro.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Hoy es martes de beneficio o castigo y se definirán a los dos capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos el próximo miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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