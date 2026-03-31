Muere famosa conductora de televisión a los 74 años de edad

El 29 de marzo lamentablemente Chela Braniff falleció a los 74 años de edad. Fue una de las conductoras más reconocidas de la televisión debido a su gran carisma además de que llevó la música disco a las familias a través de la pantalla chica.

¿De qué murió Chela Braniff, reconocida conductora de televisión?

Chela Braniiff murió a causa de cáncer, una enfermedad que padecía desde hace tiempo. Fue en el programa de espectáculos más reconocido de la televisión en México, Ventaneando, que se dió a conocer la noticia. Rosario Murrieta, conductora del programa, mencionó que Chela Braniff fue muy famosa y recordada por todas las personas que veían el programa que conducía. Por su parte, Pedro Sola, conductor de Ventaneando, expresó que Braniff marcó una época muy interesante. La noticia sin duda ha causado demasiada conmoción en todas las personas que admiraron su trabajo a través de sus hogares así como sus colegas. Hasta el momento se desconoce cuál fue el estado de salud de Chela días previos a su fallecimiento.

¿Quién es Chela Braniff?

Chela Braniff fue una de las conductoras de televisión más reconocidas de los años setenta. Destacó por su participación a lado de Adolfo Girón Benítez en la televisión, mejor conocido como Fito Girón, quien fue un destacado conductor, cantante, bailarín y actor mexicano. A través de un programa de televisión ambos llevaron la música disco a diversas personas a través de la pantalla. Por otro lado, Braniff no solo se desempeñó en la industria televisiva sino que también destacó en otras ramas como diseñadora de vestuario ya que participó en otros proyectos sumando todo su talento, visión y creatividad.

Años después de una carrera llena de éxitos, Chela Braniff decidió darse un descansó del medio de entretenimiento por lo que se alejó de las pantallas y dedicó su tiempo a viajar disfrutando de grandes momentos a lado de sus familiares.

A pesar de la pérdida, el legado de Chela Braniff permanecerá mediante su trabajo profesional así como el carisma que transmitió a través de la pantalla chica, mismo que contagió a todo su público, el cual mantuvo un gran respeto y admiración a su carrera.