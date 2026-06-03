Cómo maquillar ojos muy juntos para equilibrar tu rostro de forma natural: paso a paso

Tener los ojos muy juntos es una característica facial completamente normal que puede potenciarse con las técnicas correctas de maquillaje. La clave está en crear un efecto visual que aporte amplitud a la mirada y genere mayor equilibrio entre las facciones, sin necesidad de recurrir a cambios drásticos ni maquillajes demasiado cargados .

El paso a paso para maquillar ojos muy juntos correctamente

Lo mejor de este método es que funciona tanto para maquillajes de diario como para looks más sofisticados. Además, no necesitas ser experta para conseguir resultados favorecedores. Según especialistas de Maybelline, cuando los ojos están muy cerca entre sí, el maquillaje debe concentrar la intensidad en la parte externa del ojo y mantener la zona interior más luminosa para crear una sensación de mayor separación visual.

El primer paso es preparar la piel y los párpados para lograr un acabado uniforme y duradero. Limpia el rostro, aplica hidratante y utiliza una pequeña cantidad de corrector o prebase sobre los párpados para unificar el tono y mejorar la duración del maquillaje. Los expertos coinciden en que una buena preparación permite que las sombras se difuminen mejor y luzcan más naturales.

Limpia el rostro, aplica hidratante y utiliza una pequeña cantidad de corrector o prebase sobre los párpados para unificar el tono y mejorar la duración del maquillaje. Los expertos coinciden en que una buena preparación permite que las sombras se difuminen mejor y luzcan más naturales. Después, ilumina la zona interna del ojo para crear una sensación de mayor amplitud. Aplica una sombra clara o ligeramente satinada en el lagrimal y en el primer tercio del párpado. Este paso es fundamental porque aporta luz justo en la zona donde se busca generar mayor separación visual.

Maquillar ojos juntos es más sencillo de lo que parece.|(ESPECIAL/CANVA)

A continuación, utiliza una sombra de tono medio en el centro del párpado y reserva los colores más oscuros para la parte externa. Difumina siempre hacia afuera y ligeramente hacia arriba, siguiendo la dirección de la ceja. De esta manera, conseguirás que la mirada se vea más abierta y equilibrada.

Difumina siempre hacia afuera y ligeramente hacia arriba, siguiendo la dirección de la ceja. De esta manera, conseguirás que la mirada se vea más abierta y equilibrada. El delineado también juega un papel fundamental para corregir visualmente la distancia entre los ojos. En lugar de comenzar desde el lagrimal, traza la línea a partir de la mitad del ojo y llévala hacia el exterior. Puedes finalizar con un pequeño rabillo para potenciar aún más el efecto de amplitud. Según Maybelline, evitar la acumulación de producto en la zona interna ayuda a que los ojos parezcan más separados.

En lugar de comenzar desde el lagrimal, traza la línea a partir de la mitad del ojo y llévala hacia el exterior. Puedes finalizar con un pequeño rabillo para potenciar aún más el efecto de amplitud. Según Maybelline, evitar la acumulación de producto en la zona interna ayuda a que los ojos parezcan más separados. Cuando llegue el momento de aplicar la máscara de pestañas, concentra más producto en las pestañas externas. Incluso puedes insistir un poco más en las últimas pestañas para dirigir visualmente la atención hacia los extremos del rostro y no hacia el centro de la mirada.

Incluso puedes insistir un poco más en las últimas pestañas para dirigir visualmente la atención hacia los extremos del rostro y no hacia el centro de la mirada. No olvides las cejas, ya que también influyen en la percepción de la distancia entre los ojos. Mantenerlas bien definidas y evitar que comiencen demasiado cerca del puente de la nariz puede ayudar a equilibrar las proporciones del rostro. Una ceja correctamente diseñada puede marcar una diferencia notable en el resultado final.

Un truco que ha ganado popularidad en TikTok consiste en aplicar los tonos más oscuros únicamente en el extremo externo del párpado y extenderlos ligeramente hacia la sien. Esta técnica, compartida por la creadora Mildred Treviño, ayuda a alargar visualmente la mirada y aporta un efecto de ojos más separados y armoniosos.

Errores que debes evitar en el maquillaje si tienes los ojos muy juntos

Uno de los errores más comunes es aplicar sombras oscuras en todo el párpado, especialmente cerca del lagrimal. Esto provoca que los ojos parezcan todavía más cercanos entre sí y reduce el efecto de amplitud.

También conviene evitar delineados gruesos desde el inicio del ojo, iluminadores excesivos en el puente de la nariz y capas muy pesadas de máscara en las pestañas internas. Según Glamour, todos estos detalles concentran visualmente la atención en el centro del rostro y disminuyen la sensación de separación entre los ojos.

Con estos sencillos trucos podrás equilibrar tus facciones de manera natural, potenciar tu mirada y conseguir un maquillaje mucho más favorecedor para tu tipo de ojos. Además, lograrás un resultado fresco, armonioso y elegante sin perder naturalidad.