¿Cómo es trabajar con Pati Chapoy? Rosario Murrieta lo confiesa al ‘Chicken’ Muñoz

En la última emisión de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Carlos ‘Chicken’ Muñoz, tuvo una oportunidad que pocas personas llegan a tener, entrevistar a Pati Chapoy y Rosario Murrieta en el foro de Ventaneando.

El joven periodista, realizó las preguntas precisas para poder conocer todo sobre el programa número uno de los espectáculos en México, donde Rosario Murrieta reveló su experiencia trabajando con Pati Chapoy.

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¿Cómo es trabajar junto a Pati Chapoy?

Una de las preguntas más complicadas que realizó Carlos Muñoz, fue para Rosario Murrieta, quien reveló su experiencia trabajando con Pati Chapoy.

Fíjate que incluso en la calle te preguntan ‘¿Cómo es Pati? ¿Sí es así?’ la verdad, es que lo que más apreciamos, yo personalmente de Pati, es que es una jefa que te deja trabajar con muchísima libertad, siempre está expectante, siempre está atenta, pues porque es su programa, evidentemente es su proyecto

La periodista, aseguró que Pati les da la oportunidad de trabajar de forma libre, aunque deben tener cuidado para no sufrir las consecuencias.

Pero, la mayor parte de los que trabajamos con ella, tenemos una libertad absoluta, aunque luego esa libertad tiene sus consecuencias

Ante las palabras de Rosario Murrieta, Pati Chapoy, reveló el consejo que normalmente les da a sus colaboradores.

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