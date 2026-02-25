Christian Nodal acusa a Cazzu de mentir sobre su hija: “Mi silencio no es abandono”

El cantante sonorense Christian Nodal continúa arremetiendo contra su expareja Cazzu luego de que iniciara la polémica tras el lanzamiento de "Rosita" tema de Rauw Alejandro, donde hace mención de él y "su alma enamorada", sin embargo, para su expareja Cazzu no fue bien visto y comenzó a señalar el apoyo del artista urbano hacia Nodal sobre abandonarla con su hija de apenas semanas de haber nacido.

Tras estas declaraciones el intérprete de "Botella tras botella" no se quedó callado e hizo fuertes declaraciones contra la argentina, donde destacó directamente la controversia sobre los permisos de viaje y la manutención de su hija.

¿Por qué Christian Nodal no puede ver a su hija Inti?

En su canal de difusión, Nodal aseguró que, tras no llegar a un acuerdo en las mediaciones realizadas en Argentina, decidió proceder legalmente desde México para que un juez regule formalmente los días de convivencia con su hija y establezca una cifra clara de manutención. Según explicó, durante las negociaciones se plantearon condiciones que calificó como “completamente irracionales” y que, en su opinión, poco tenían que ver con el interés superior de la menor.

Uno de los puntos más delicados del conflicto es la acusación pública de que él habría negado permisos para que la menor viajara fuera de Argentina. El intérprete negó categóricamente esa versión y sostuvo que no existe “un solo documento” que pruebe que se haya opuesto a dichos traslados. Incluso afirmó que cuando Cazzu no contaba con visa de trabajo para cumplir compromisos en Estados Unidos, se habría construido una narrativa de “permisos negados” sin mostrar evidencia.

¿Christian Nodal ejerce violencia vicaria contra su hija y Cazzu?

También rechazó señalamientos de violencia vicaria y cuestionó que se haya insinuado que ejerce control sobre su hija. “Mi silencio y mi distancia no son abandono”, expresó, asegurando que su postura responde a la vía legal que decidió tomar para resolver el conflicto.

Respecto a la manutención, Nodal afirmó que los pagos se realizaron conforme a lo solicitado, mediante transferencias a una financiera para su retiro en efectivo. Señaló que las cifras ya fueron filtradas y, según dijo, sacadas de contexto para insinuar que su demanda tenía fines económicos.

El cantante reconoció que no es perfecto y que ha cometido errores, pero aseguró que le duele profundamente enterarse de aspectos de la vida de su hija a través de la polémica pública. Finalmente, pidió que se muestren pruebas de cada acusación en su contra y expresó su deseo de que el proceso concluya pronto: “Es la única vía que me queda: esperar la justicia”.

Hasta el momento, Cazzu no ha emitido una nueva respuesta a este último pronunciamiento, mientras la controversia continúa generando reacciones en redes sociales.