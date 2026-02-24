Christian Nodal se une a la polémica y rompe el silencio sobre “Rosita”, la nueva canción de Tainy con JHAYCO y Rauw Alejandro que hizo EXPLOTAR a Cazzu. El sencillo desató la furia de la argentina por la controversial línea: “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”. Ante ello, La Nena Trampa lanzó una tiradera, en la que cuestiona la camaradería de los hombres en la industria musical y asegura que la verdadera víctima es su hija, Inti. Ahora, es el Forajido quien rompe el silencio y se lanza contra su ex-pareja: “Se ocupan dos neuronas para entender”.

Christian Nodal ARREMETE contra Cazzu: “Se ocupan dos neuronas para entender”

A través de su canal de difusión en Instagram, el intérprete de “Botella tras Botella” aseguró que “se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia él mismo y su fama de alma enamorada” y no un ataque directo, ni una “declaración moral”. “Es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo. Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía”, agregó.

El comunicado de Nodal sigue con una insinuación que dejó con incertidumbre a más de uno, pues el intérprete de regional mexicano dio a entender que Bad Bunny le hizo algo “imperdonable” a Cazzu y, aún así, ésta apareció en uno de sus conciertos. “Puede usar y compartir escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’, que me dejó bien entendido que era ‘imperdonable’ por la historia que seguramente nunca contará, pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”.

Christian Nodal MINIMIZA la postura de Cazzu: “¿Qué carajos tiene qué hacer mi hija?”

La tiradera de Cazzu ahonda en cómo la verdadera víctima detrás de toda esta polémica es su hija, Inti. No obstante, Nodal opina lo contrario, pues éste asegura que involucrar públicamente a su hija sólo sirve para reforzar un argumento y se lanza contra su expareja, señalando que la pequeña Inti “no es un símbolo, no es una bandera. Es mi bebé”.

Nodal también salió en defensa de Tainy, JHAYCO y Rauw Alejandro, pues dijo que, si realmente existía una amistad entre los involucrados, la manera más sencilla de resolverlo era a través de una conversación directa. “Lo demás es espectáculo”, agregó. El escrito finaliza con el mexicano instando a su expareja a llegar a un acuerdo por el bien de la pequeña Inti.

“Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol. Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, más no arregla nada. ¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre un género musical? En fin… El mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón”, concluye Nodal.