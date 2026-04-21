Christian Nodal toma decisión contra su suegra en medio de supuesta separación

Desde hace varios días parece que la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentra experimentando una crisis, en especial al darse a conocer la noticia de una supuesta separación entre ellos.

Parece que la polémica no va a disminuir, puesto que se ha dado a conocer que el cantante habría tomado una decisión contra su suegra Aneliz Álvarez. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos todo lo que se sabe.

¿Qué pasó con Christian Nodal?

Fue en el programa de Elisa Beristain donde los conductores detallaron que Christian Nodal había tomado una decisión contra su suegra; desde las redes sociales del cantante se observa que dejó de seguir a Aneliz Álvarez.

Situación que dejaría al descubierto una auténtica crisis matrimonial. Aunque muchos seguidores del artista detallan que nunca siguió a su suegra en las redes sociales, sigue siendo algo sospechoso, considerando que Nodal sí seguía a otros integrantes de la familia.

Hasta el momento, la información que se ha generado sobre la decisión contra su pareja no ha sido desmentida por la familia Aguilar o por Nodal, por lo que gran parte de la información sigue siendo rumores, los cuales no han dejado de crecer en los últimos días.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Todo el problema empezó desde el lanzamiento del video de “Un vals” de Christian Nodal, donde aparece una influencer que tiene una apariencia similar a la de Cazzu, generando una fuerte polémica al respecto.

Desde entonces se dieron a conocer rumores sobre el disgusto de Pepe Aguilar al respecto. Posteriormente, se divulgará el chisme de una separación entre ellos y una infidelidad por parte del cantante con una dominicana.

Aunque toda la información no se ha confirmado, rápidamente se ha divulgado por las redes sociales, generando todo tipo de explicaciones y versiones sobre el tema. No obstante, hay usuarios que explican que todo podría tratarse de una técnica de marketing o publicidad.