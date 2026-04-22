Alana Flores anuncia su retiro del boxeo en Supernova Génesis 2026: “Ya no creo seguir después de esto”

Alana Flores es una de las streamers con más seguidores actualmente. Su reconocimiento internacional la ha llevado a participar en distintos eventos de boxeo con influencers en donde se ha colocado ante la mira de miles de personas. Previo a su combate en el ring de Supernova Génesis 2026 ha anunciado que está será su última pelea “Yo no creo seguir después de esto en el boxeo, la verdad” pues aseguró que oficialmente sería su última participación en dicho deporte.

Récord en el boxeo amateur de Alana Flores

Alana Flores, streamer mexicana y creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León; misma que actualmente cuenta con 4.8 millones de seguidores en instagram ha tenido a lo largo de su carrera cuatro peleas de boxeo con influencers: La Velada del Año IV, Stream Fighters 3, La Velada del Año V y Supernova Boxing 1. Hasta el momento cuenta con cuatro cinturones y es considerada tetracampeona. Además de integrarse en el deporte amateur del boxeo, la influencer es presidenta del club Raniza FC en la Kings League Américas.

Velada del Año IV: Victoria de Alana y AmaBlitz contra Nissaxter y Zeling

Stream Fighter 3: Victoria contra MAV.

Velada del Año V: Victoria contra Ari Geli.

Supernova Strikers: Victoria contra Gala Montes.

Lo puedes seguir en tiempo real por el minuto a minuto y cobertura especial que tendremos en Azteca UNO

Este domingo 26 de abril se llevará a cabo Supernova Génesis, uno de los eventos más esperados por todos los fans del entretenimiento y el boxeo ya que se enfrentarán diversas figuras públicas en el ring, además de que habrá artistas que ofrezcan una presentación musical. En Azteca UNO llevaremos toda la cobertura de este evento compartiendo información minuto a minuto a través de un LiveBlog y notas en las que te enterarás de todo lo que suceda antes y durante los combates, por lo que debes estar atento al Sitio Web de Azteca UNO así como a todas las redes sociales; X, Instagram, facebook, y tiktok.

Cartelera Oficial de Supernova Génesis 2026

A continuación te presentamos el nombre de todos los creadores de contenido y figuras públicas que se enfrentarán en el rig de Supernova Génesiis hasta el momento (Sin tomar en cuenta la pelea de Kim Shantal, ya que hasta el momento no se ha definido quién será su contrincante)