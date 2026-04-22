Esta es la mejor manera de conectar con tus ángeles; así lo explican los expertos

En el pensamiento religioso existe un puñado de personas que confía y cree que es posible conectarse de cierta forma con los ángeles. Por eso, la experta Nicole Domit compartió un poco de estas creencias y la forma en que la supuesta conexión se concreta de manera eficiente. Entonces, si eres partidario de estas ideas, presta atención y toma nota.

Ventaneando | Programa completo 21 de abril de 2026

¿Los seres humanos influyen de algún modo en el mundo de los ángeles?

En una entrevista que la experta dio en un medio de circulación nacional, especificó que en medio de un mundo donde las malas noticias realmente están a la orden del día, la paz interior y la calma se pueden dar en el mundo espiritual. Para ello es necesario estar conectado con fuerzas espirituales superiores, incluso buscando un bienestar colectivo con las demás personas.

En ese sentido, Nicole indicó que es evidente que algunas personas no crean en este tipo de situaciones, pero les lanzó un pequeño reto para hacer en lo cotidiano. Dijo que realizaran una petición y que estuvieran abiertos a recibir señales como números repetidos, plumas encontradas en sitios inesperados o la repetición de conversaciones y preguntas internas.

La defensora de este pensamiento de índole espiritual afirma que cuando era pequeña podía ver ángeles. Esa inquietud se convirtió en una guía al momento en que se los “reencontró” en el camino en medio de una severa crisis existencial. Desde ese momento su vida cambió para siempre.

¿Cómo es posible obtener la ayuda de tus ángeles?

En esta conversación con la experta en ángeles, se recalcó que la búsqueda de la paz es posible, pero debe empezar en el ámbito personal. "Los ángeles quieren que regresemos a nosotros, a cultivar la paz en nosotros y a cultivar la unidad en nosotros". Por ello, declaró que son seres abiertos y dispuestos a ofrecer ayuda.

Sin embargo, para la intervención de estos y sus beneficios que se centran en situaciones de paz, calma y cosas positivas, es requerido permitirles actuar en tu vida. Y ante situaciones mucho más pesadas, es necesario declarar que necesitas el apoyo de ejércitos de ángeles, esto para recibir toda la ayuda posible.