Famosa actriz mexicana muestra sus heridas tras SOBREVIVIR a una explosión por fuga de gas: “Estaba envuelta en llamas”

La historia de Patricia Valenzuela es una de resiliencia y amor por la vida. En enero del año en curso, la actriz fue víctima de serias quemaduras debido a una explosión de gas registrada en su domicilio, de acuerdo con las autoridades el incidente se debió a una fuga de gas. A raíz del accidente Patricia resultó con lesiones de segundo grado.

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¿Qué le pasó a la actriz mexicana Patricia Valenzuela?

Patricia compartió un día después del incidente un video en el que se le podía observar con quemaduras y ampollas por todo su rostro visiblemente desfigurado. Ante el incidente La Actriz confirmó que no se reconocía frente al espejo viviendo momentos de gran tensión.

La actriz compartió que todo ocurrió tras mudarse de departamento, en donde reveló que el casero abrió las llaves del agua y gas una vez que se instalo, pero reconoció que no se dio cuenta de que la secadora no había sido conectada, lo que provocó que el gas se escapará y a pesar de que percibió el olor no le tomo la suficiente importancia hasta que la tragedia ocurrió.

La recuperación de Patricia Valenzuela tras el incidente

Fue el pasado 1 de abril cuando la actriz compartió un corto video en el que se puede ver la recuperación de su rostro. Dentro del reel Patricia afirma que ha sido gracias a su creencia en la Virgen de Guadalupe que no solo se pudo salvar de la explosión sino que también es gracias a su fe su gran recuperación.

¿Quién es Patricia Valenzuela dentro del mundo del espectáculo?

La mexicana Patricia Valenzuela ha participado en producciones digitales como el cortometraje Rigor mortis, y el especial navideño de la revista TÚ en 2025. Dentro del año en curso Patricia participó en Cuando los ángeles caen con una labor destacable.