Christian Nodal rompe el silencio luego de las comparaciones entre Cazzu y la modelo de su video musical

El pasado jueves 9 de abril el cantante de música regional mexicana; Christian Nodal, lanzó su video musical “Un Vals”. Sin embargo, la modelo que aparece acaparó toda la atención luego de que diversos usuarios encontrarán un parecido físico con Cazzu, es pareja del artista, por lo que Nodal ha compartido un mensaje en sus redes sociales donde ha dicho “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso…”

¿Cómo reaccionó Christian Nodal a las comparaciones entre Cazzu y la modelo del video “Un Vals"?

Luego de que diversos internautas encontrarán a Dagna Mata (modelo del video “Un Vals”) un parecido físico con Cazzu y Ángela Aguilar, el intérprete de “Botellas tras botella” eliminó de su cuenta de TikTok el video de su lanzamiento musical mientras que en instagram limitó los comentarios. Sin embargo, a través de su cuenta de instagram respondió con una historia en la que colocó su nueva canción y añadió que lo único que le quedaba era su voz, misma que siempre sería de su público. Actualmente el video oficial de “Un Vals” ya cuenta con más de setecientas mil visitas y miles de comentarios haciendo la comparación física entre las mujeres.

Modelo del video “Un Vals” reacciona a las comparaciones físicas con Cazzu y Ángela Aguilar

El pasado 10 de abril, Dagna Mata; modelo y creadora de contenido, compartió un mensaje luego de las fuertes comparaciones con la cantante argentina, es pareja de Nodal y Ángela Aguilar. En dicho video la modelo expresó que salir en videos musicales es parte de su trabajo y que se sentía muy agradecida por eso y por poder abrir camino para otra personas lo cual le gustaba mucho. “Honestamente me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece que la comparen” pues aseguró que ella tuvo que migrar para cumplir su sueño, algo que le ha costado mucho lograr.

Sin embargo, muchos usuarios aseguraron que no buscaban demeritar su trabajo sino que las comparaciones eran directas a Nodal, “No se puede ignorar que te utilizaron simplemente porque te pareces a cierta persona”, fueron parte de los comentarios de internautas. Por otro lado, algunas personas aplaudieron su carrera y el trabajo profesional que hace ya que la creadora ha destacado en el mundo de la moda y el estilismo.Por su parte, Cazzu no ha emitido un comunicado ni ha respondido a las comparaciones que ha recibido.