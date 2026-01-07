Christian Nodal canta tema dedicado a Belinda frente a Ángela Aguilar

Las redes sociales han vuelto a poner a Christian Nodal en el centro de las críticas luego de que se viralizara un video en donde el artista mexicano aparece cantando una canción que en su momento le dedicó a Belinda . Los internautas no dudaron en expresarse al respecto.

No es la primera vez que Christian Nodal y Ángela Aguilar quedan bajo la lupa de los reporteros del espectáculo y de los usuarios de redes sociales. El joven matrimonio enfrenta críticas desde que confirmaron su relación por lo que cada situación que los tiene como protagonistas es analizada al mínimo detalle.

¿Christian Nodal recuerda a Belinda?

El video que es tema de debate fue compartido en Instagram por Mariachi Reyes de Zacatecas y ha trascendido a otras plataformas digitales. Se trata de una reunión familiar en donde Christian Nodal se encuentra acompañado por Ángela Aguilar y el resto de la familia de la artista ya que fue luego de que participaran de la Charreada Juchipila.

Es en este marco que los mariachis comienzan a entonar “De los besos que te di”, un tema que Christian Nodal cantó junto a Belinda en 2020 cuando ambos mantenían una relación sentimental. El artista mexicano demuestra su poder de interpretación a lo largo de toda la canción mientras su esposa lo acompaña sentada a su lado.

¿Qué dijeron las redes de Christian Nodal?

La elección de esta canción no tuvo las mejores repercusiones para Christian Nodal. Es que además de vincularla directamente con Belinda también recuerda a su relación con Cazzu. Por lo tanto, el cantante es el blanco de críticas en las redes sociales que, nuevamente, ponen en duda la estabilidad de su matrimonio con Ángela Aguilar.

“Anda cantando varias del recuerdo”, “Nunca la volteó a ver”, “Esas bohemias en familia son las mejores”, “Ángela siempre finge que se ríe”, “Esa se la cantó a Belinda y a Cazzu” y “Esa canción tiene dueña”, son algunos de los comentarios que los internautas dejaron bajo el video.

