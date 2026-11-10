En las últimas horas se dio a conocer que la reconocida actriz francesa Angèle Metzger perdió la vida a la edad de 28 años tras haber sufrido un terrible accidente, pues de acuerdo con medios locales, la joven habría sufrido una caída en las inmedaciones de unos departamentos ubicados en Les Pavillons-sous-Bois, a las afueras de París.

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Aunque equipos de emergencia acudieron al lugar del accidente, poco pudieron hacer por tratar de que la actriz se recuperara, pues se cree que la joven perdió la vida en el lugar, aunque han comenzado las investigaciones para determinar si en realidad fue un accidente o hubo alguna persona más implicada.

¿Quién era la actriz Angèle Metzger?

Se sabe que Angèle además de actriz, era bailarina, música y artista plástica quien ganó fama internacional gracias a la serie Chair tendre (About Sasha), en donde obtuvo el papel protagónico siendo Sasha, una joven intersexual re definiendo su vida.

Gracias a este papel, Metzger obtuvo el premio a la Actriz Revelación por parte del Festival Séries Mania. Además participó en películas como ‘Fotogénico’ o ‘Drone Games’, siendo que uno de sus trabajos fue en el video de la banda Fontaines D.C. de la canción “Japan”, mismo que se estrenó el pasado 16 de octubre en donde aparece con Charlie Heaton de la serie Stranger Things.

Esto es lo que se sabe sobre la muerte la actriz Angèle Metzger

De momento no se tiene mayor información sobre el veredicto final de las autoridades, aunque se espera que en las siguientes semanas se esclarezca de manera completa cómo fue que la joven cayó desde las escaleras o una plataforma que se encontraba sobre el estacionamiento subterráneo.

Su muerte fue reportada el pasado sábado 7 de noviembre, por lo que parte de la comunidad artística de Francia ha comenzado a mandar mensajes de apoyo recordando su persona y su arte.