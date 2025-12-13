Reutiliza el ponche de sobra, añade 6 ingredientes y prepara un delicioso mousse navideño

Con las fiestas decembrinas llegan los platillos y bebidas típicas de las posadas y la temporada navideña. Así es como el ponche cobra protagonismo en esta etapa del año y se hace presente en los hogares mexicanos.

Esta bebida caliente se disfruta en la cena navideña, pero siempre suele sobrar un poco. Para aprovechar su aroma y sabor, y evitar el desperdicio, existe una receta que busca utilizar el líquido para hacer un postre fácil: una mousse.

Receta de mousse navideño con sobras de ponche

La siguiente receta de mousse hecho con sobras de ponche es perfecta para evitar el desperdicio en el hogar. El postre esponjoso y con mucho sabor es fácil de preparar e ideal para servir después de una comida pesada.

Solo se necesitan 6 ingredientes. Pero antes de comenzar a mezclarlos, lo primero que se debe hacer es reducir el ponche a fuego medio para que se espese ligeramente y concentre su aroma. Esto va a permitir que el sabor de las frutas se intensifique y se integre mejor con la crema y la grenetina.

Ingredientes

2 tazas de ponche

1 taza de crema para batir

1/2 taza de leche condensada

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharada de jugo de limón

1 sobre de grenetina

¿Cómo hacer un postre de mousse con sobras de ponche navideño?

Colar el ponche y cocinar a fuego medio en una olla hasta reducirlo a la mitad. Dejar enfriar por completo. Hidratar la grenetina con ¼ de taza de agua y dejar reposar 5 minutos. Fundir en el microondas por 10 segundos. Mezclar en un recipiente el ponche reducido con la leche condensada, la vainilla y el jugo de limón. Agregar la grenetina fundida y mezclar rápidamente para integrar. Batir la crema para montar hasta que forme picos suaves. Incorporar la crema al ponche con movimientos envolventes para no perder aire. Servir en vasitos, copitas o frascos y refrigerar al menos 2 horas antes de disfrutar. Opcional: decorar con fruta del mismo ponche o un toque de canela.



Cabe mencionar que la clave para lograr una mousse ligera es batir la crema para montar cuando esté bien fría. Por lo tanto, se debe dejar antes de usar en la nevera.