Influencer reaparece irreconocible: ¿qué le pasó?

Con la llegada de las redes sociales, hemos visto que varios creadores de contenido se han vuelto muy famosos, logrando obtener importantes ganancias. Un ejemplo claro es el de una influencer que, desde un video viral, reaparece irreconocible, con un cambio que ha sorprendido a varios.

Debido al relevante cambio, ha generado mucho impacto. Para que sepas todo el chisme, te diremos de quién se trata y los cambios drásticos que ha mostrado en los últimos días, así que no te pierdas de los detalles.

¿Quién es Lis Padilla?

En TikTok, la influencer Lis Padilla se hizo famosa al subir el video del tutorial donde explica la coreografía paso a paso de la canción “Son amores” de Pabllo Vittar, obteniendo 2.4 millones de “me gusta” y miles de visualizaciones.

Actualmente, cuenta con 5.8 millones de seguidores, quienes siguen su contenido diario. Desde entonces ella se ha mantenido viral. Recientemente, sorprendió a todos al reaparecer irreconocible, mostrando un cambio notable en su físico.

Es notable verla con un aspecto más delgado, una silueta más marcada y un rostro más rejuvenecido, un cambio que es posible verlo al observar su primer video viral y el último contenido que ha subido a sus cuentas.

El gran cambio comenzó el 31 de octubre del 2025, donde ella subió un video mostrando su proceso al entrar y salir del quirófano, mientras recibía la ayuda necesaria para salir bien en la recuperación, detallando todo lo que vivió.

¿Qué cirugía se hizo Lis Padilla?

Según el portal de AmericaTV, explica que la influencer, para reaparecer irreconocible, se hizo una lipotransferencia, que consiste en extraer la grasa de cierta zona del cuerpo para inyectarla a otra parte y darle mayor volumen. Así fue como logró obtener la silueta estilizada que tiene en la actualidad.

Incluso, es posible ver que recientemente inició un proceso odontológico, ya que porta braquets para mejorar sus dientes. Cambios que al día de hoy siguen sorprendiendo a sus seguidores, en especial al considerar el primer video en el que salió.