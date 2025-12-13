Así podrás desintoxicar tu cuerpo tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo involucran a todos los ciudadanos durante el mes de diciembre por lo que el cuerpo queda expuesto a diferentes factores que pueden afectar su salud . La ingesta de grandes cantidades de comida, el consumo de alcohol y la rutina del sueño alterada son algunas de las preocupaciones que alertan los especialistas.

¡Carolina Ross le cantó a la Virgen de Guadalupe y ‘un granjero’ no tardó en reaccionar! Revive lo mejor de La Granja VIP

Resulta común en muchos hogares que algunos integrantes de la familia transiten las celebraciones decembrinas con dolores estomacales, sensación de pesadez, hinchazón y acidez. Estas son claras señales de que algo no está bien y es al respecto que los expertos en salud aconsejan desintoxicar el cuerpo.

¿Cómo prevenir el malestar tras las celebraciones?

Desde el Instituto Mayo Clinic, la médica generalista y experta en gestión del estrés Safia Debar remarca que “cuando usted sabe cuáles son sus reacciones individuales en relación con las bebidas, las noches en vela o los excesos, esté seguro de que descansará al día siguiente y ponga en práctica otras estrategias para ayudar a su salud”.

Este es el punto de partida de la especialista que recomienda tratar de evitar las subidas de azúcar, ya que es cuando los antojos de comida pueden comenzar a aparecer. “Aumente el consumo de frutas, verduras, proteínas y grasas buenas”, aconseja Debar y recuerda que “consumiendo proteínas adecuadas, grasas saludables y evitando una gran subida de azúcar, entonces no estará corriendo detrás del daño o a merced de las subidas de azúcar”.

¿Cómo desintoxicar el cuerpo?

Si más allá de las recomendaciones el cuerpo se siente pesado e hinchado tras los festejos de Navidad y Año Nuevo, se aconseja desintoxicarlo. Para ello, lo primero que se aconseja es no evitar el desayuno para no alterar la dieta del día, pero sí disminuir el consumo de alimentos refinados y con harina.

Las frutas serán las mejores aliadas por los que se aconseja consumir unas cinco raciones por día. También hay que abstenerse de comer dulces y grasas trans, además de eliminar el tabaco y el consumo de alcohol.

Los granos enteros y los cereales integrales son adecuados para desintoxicar el cuerpo y no hay que olvidarse de la actividad física. Caminar o realizar ejercicios moderados sirve para mejorar la digestión y reforzar el sistema digestivo.