¿Cuánto dinero ganará Fátima Bosch si se convierte en Miss Universo 2025? La cantidad es brutal

Todo está listo para que se lleve a cabo uno de los eventos más importantes de este cierre del año. Comienza la cuenta regresiva para una edición más del Miss Universo 2025, motivo por el cual aquí conocerás cuánto dinero podría llevarse Fátima Bosch si es que gana el concurso.

Fátima Bosch, representante mexicana, se perfila como una de las favoritas para llegar a las instancias finales de este concurso de belleza, por lo que sus familiares, seres queridos y fans se preguntan la cantidad de dinero que se llevaría a casa de obtener el triunfo en este certamen.

Miss Universo 2025: ¿Cuánto dinero se llevaría Fátima Bosch si gana el concurso?

En primera instancia, debes saber que, hasta ahora, no se ha dado a conocer el monto oficial que se llevará la ganadora del Miss Universo 2025 en su edición 74; sin embargo, nos podemos basar en la temporada 2024 para conocer un estimado de lo que Fátima Bosch podría ganar si es que conquista el certamen de belleza.

En la edición pasada la ganadora de este concurso fue la danesa Victoria Kjaer Theilvig, quien se llevó a casa un total de 250 mil dólares en efectivo; es decir, poco menos de 5 millones de pesos. De igual modo, la ganadora recibió un salario anual que cubría todas las funciones que tenía como reina de belleza.

Se espera, entonces, que para el 2025 la ganadora cuente con un premio similar o superior. De igual modo, quien conquiste el Miss Universo 2025 también recibirá un departamento en una ciudad de moda con alquiler y mantenimiento cubiertos por la organización, así como una corona valuada en alrededor de 5 millones de dólares y, finalmente, acceso a proyección global.

¿Cuándo y dónde es el Miss Universo 2025?

Prepárate, pues el concurso de belleza más popular del mundo está por llegar. El Miss Universo 2025 se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre en Tailandia en punto de las 18:30 horas (tiempo centro de México); recuerda que las 30 semifinalistas abrirán la noche para, después, cerrar con 12 estrellas y, finalmente, quedar con el Top 5 de las mujeres más bellas del mundo.