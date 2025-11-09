¿Venganza? Exhiben a Fátima Bosch por polémica actitud

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, otra vez enciende la polémica; en esta ocasión por un mal gesto hacia su par del Perú, Karla Bacigalupo, en el marco de las actividades previas a celebrarse el certamen en Tailandia.

El hecho en cuestión, que fue documentado en video, ha generado una división de opiniones entre quienes justifican el accionar de la representante mexicana en Miss Universo 2025 como un mero descuido. Y quienes han visto en la actitud de Fátima Bosch una total falta de compañerismo.

"¡No soy una muñeca... no tengo miedo de alzar mi voz!”, Fátima Bosch reacciona a las humillaciones en Miss Universo TV Azteca [VIDEO] La mexicana Fátima Bosch es humillada en un evento de Miss Universo en Tailandia, Raúl Rocha anuncia medidas en respuesta y el agresor ofrece disculpas.

Rápidamente, el video se hizo viral en redes sociales, lo que desató los comentarios del público general a días de que la competencia Miss Universo 2025 comience. Recordemos que Fátima Bosch viene de atravesar momentos tensos.

¿Cuál es la acusación que pesa sobre Fátima Bosch entre los internautas?

El video está a libre interpretación del público; sin embargo, no son pocos los que señalan que Karla Bacigalupo, representante peruana en Miss Universo 2025, se acerca con buenas intenciones y una sonrisa en su rostro a saludar a Miss México; ante lo cual Bosch responde realizando un gesto con su mano que muchos han interpretado como una grosería de su parte para con su compañera.

Por otro lado, los defensores de Fátima Bosch afirman que se trató de un simple malentendido producto del nerviosismo propio de participar en este tipo de certámenes. Vale recordar que nos es la primera controversia que atraviesa la representante de México en Miss Universo en su camino a la corona más deseada, en un episodio anterior protagonizó una fuerte pelea con Nawat Itsagragrisil, director de Miss Universo en Tailandia.

Quizás por este antecedente donde Fátima Bosch hizo valer su voz frente a lo que ella consideró un acto de violencia y una falta de respeto, es que muchos no han dudado en criticarla. Cada uno podrá sacar sus conclusiones viendo el video.

