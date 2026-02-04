¿Damián Alcázar murió? Esto es lo que se sabe tras rumores en redes sociales

El día de ayer empezó a circular en una cuenta de Facebook asociada al nombre del actor Damián Alcázar una imagen donde se daba a conocer su fallecimiento; sin embargo, se trata de una cuenta falsa, aunque el actor no ha dado declaraciones sobre dicha información.

¿Quién es Damián Alcázar?

Alcázar nació un 8 de enero de 1953, por lo que actualmente tiene 73 años y una larga trayectoria en el mundo del cine. Es conocido internacionalmente por haber participado en la película Crónicas de Narnia y también en el filme de DC, Blue Beetle.

En México es uno de los actores más reconocidos por su participación en producción y como actor en películas que reflejan la sátira mexicana. Cabe resaltar que también es político, hecho por el cual es blanco de críticas frecuentemente.

¿Qué ha dicho Damián Alcázar sobre su "supuesta" muerte?

Hasta el momento el histrión ni la Asociación Nacional de Actores han dado declaración alguna, además de que Alcázar se encuentra trabajando en la promoción de su nuevo proyecto.

Muchos internautas han sido víctimas de las falsas noticias en redes sociales, por lo que solicitan y exigen que se controlen las "fake news" y el uso de la Inteligencia Artificial.

Por otra parte, algunos usuarios de redes sociales han señalado que la noticia fue fabricada para darle foco a Damián Alcázar para impulsar la promoción del proyecto que se encuentra presentando actualmente.

Actores que han sido víctimas de las noticias falsas

Una de las famosas que ha sido víctima de las redes sociales y las falsas noticias en los últimos días es Laura Bozzo, quien se encontró en los títulares de espectáculos por su supuesta muerte. Otras celebridades que han sido víctimas:

Raphael

José Luis Perales

Shakira

Ricardo Montaner

Julio Iglesias

Maluma

Roger González