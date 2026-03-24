Muere famoso músico a los 55 años de edad; lo encontraron dentro de una escuela

El pasado sábado 21 de marzo lamentablemente perdió la vida el reconocido músico Daniel Buira a los 55 años de edad, lo que ha mantenido muy sorprendidos a todos y cada uno de los fans que siguieron su carrera de cerca.

¿De qué falleció Daniel Buira?

De acuerdo con la información que ha circulado, un amigo encontró al famoso músico dentro de su escuela de percusión "La Chilinga". El reconocido baterista tenía problemas respiratorios por lo que su amigo informó de inmediato a los servicios especializados para que atendieran a Buira de emergencia. Sin embargo, el músico no logró sobrevivir y falleció, poco tiempo después se informó que Daniel padecía de asma.

¿Cómo se compartió la noticia de la muerte de Daniel Buira?

A través de la cuenta oficial en Instagram de la banda “Los Piojos”, la agrupación compartió la noticia con un emotivo video en el que Daniel hablaba sobre lo que era ser parte de la banda. La descripción del video estuvo acompañada de la fecha de nacimiento del baterista y el signo de "infinito” aludiendo a que el legado del artista duraría para siempre.

“Es felicidad total, no puedo dejar de estar felíz cuando toco esa canción” fueron algunas de las palabras que Daniel mencionaba refiriéndose a su paso por la exitosa banda. Dicha publicación estuvo acompañada de diversos comentarios por parte de los usuarios lamentando su pérdida y hablando del excelente trabajo que hizo durante su trayectoria profesional. “Dani era el latino de Los Piojos. El grupo sonaba al ritmo de su batería. Gracias por tanto. QEPD”, fue uno de los comentarios que hizo Javi Hernandez, reconocido productor y presentador.

¿Quién fue Daniel Buira?

Daniel Buira fue un reconocido baterista y percusionista. Formó parte de la exitosa banda argentina de rock “Los Piojos” integrada por Andres Ciro, Daniel Fernandez, Juan Manuel Gigena, Sebastián Cardero, Facundo Farías, Miguel de Ipola, Juan Emilio Cucchiarelli y Luciana Valdés. Por otro lado, Daniel fundó una de las escuelas más reconocidas de percusión: “La Chilinga”. Se distinguió por darle mucho ritmo a las canciones de la banda “Los Piojos”. Su legado permanecerá para siempre a través de su música tan característica pues fue con su batería que le inyectó energía a cada uno de los temas.