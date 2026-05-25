En qué parte de la casa debes colocar la lámpara rosa de sal para atraer la abundancia

Cada vez más personas incorporan la lámpara rosa de sal en la decoración del hogar, no solo por su luz cálida y relajante, sino también por el simbolismo energético que representan dentro de disciplinas orientales como el Feng Shui. Su tonalidad rosada se relaciona con la calma, la estabilidad emocional y la conexión con energías positivas.

Expertos en Feng Shui como Lillian Too explican que los objetos vinculados con elementos naturales ayudan a equilibrar la energía del hogar. Además, gemólogos y especialistas en minerales destacan que la sal cristalizada (en este caso sal del Himalaya) ha sido utilizada históricamente en rituales de limpieza y protección ambiental.

Feng Shui: ¿Cuál es el mejor lugar para colocar una lámpara rosa de sal?

La ubicación es clave para potenciar el efecto decorativo y energético de este objeto dentro de la casa. Estos son los espacios más recomendados por expertos en Feng Shui:



La esquina sudeste del hogar: activa el área de la prosperidad. Según el mapa Bagua del Feng Shui, esta zona está vinculada con la abundancia económica y el crecimiento personal.

activa el área de la prosperidad. Según el mapa Bagua del Feng Shui, esta zona está vinculada con la abundancia económica y el crecimiento personal. La sala de estar: genera equilibrio y armonía familiar. Su luz tenue ayuda a crear un ambiente cálido y relajante para las reuniones sociales.

genera equilibrio y armonía familiar. Su luz tenue ayuda a crear un ambiente cálido y relajante para las reuniones sociales. El recibidor o entrada principal: favorece la entrada de energía positiva.Los especialistas sostienen que una iluminación suave cerca de la puerta ayuda a "recibir" mejor las buenas energías.

favorece la entrada de energía positiva.Los especialistas sostienen que una iluminación suave cerca de la puerta ayuda a "recibir" mejor las buenas energías. El dormitorio: promueve calma y descanso. Muchas personas utilizan lámparas de sal como iluminación ambiental por su efecto acogedor.

¿Por qué las lámparas de sal rosa son tendencia en decoración y bienestar en 2026?

Además de su valor simbólico, estas lámparas de sal rosa ganaron popularidad por su estética natural y su capacidad para aportar calidez visual a los ambientes.



Aportan iluminación cálida: crean ambientes más acogedores. Su tonalidad suave ayuda a generar sensación de tranquilidad.

crean ambientes más acogedores. Su tonalidad suave ayuda a generar sensación de tranquilidad. Combinan con estilos decorativos modernos: integran naturaleza y diseño. Funcionan bien en decoraciones minimalistas, boho o nórdicas.

integran naturaleza y diseño. Funcionan bien en decoraciones minimalistas, boho o nórdicas. Se relacionan con rituales de armonización: refuerzan la conexión emocional con el hogar. En Feng Shui, los elementos naturales ayudan a equilibrar energías y mejorar el bienestar.

refuerzan la conexión emocional con el hogar. En Feng Shui, los elementos naturales ayudan a equilibrar energías y mejorar el bienestar. Favorecen espacios relajantes: reducen la sensación de estrés visual. La luz tenue resulta menos agresiva que otras iluminaciones artificiales.

La experta en Feng Shui Lillian Too explica que los objetos vinculados con la tierra y los minerales ayudan a estabilizar la energía de la casa y generar sensación de seguridad. Por su parte, especialistas en decoración de interiores señalan que las lámparas rosa de sal continúan siendo tendencia porque combinan funcionalidad, estética y simbolismo en un solo elemento decorativo.