Daniela Álvarez sube fuertes fotos antes de amputarle la pierna

Daniela Álvarez es una importante conductora y exreina de belleza de Colombia, quien con su talento y carisma se ha logrado posicionar en el mundo de la televisión y el modelaje con mayor facilidad. Pero en el 2020, su vida dio un giro repentino, puesto que por situaciones de salud debieron amputarle la pierna.

Aunque ya han pasado varios años, la celebridad desde sus redes sociales subió fuertes fotos, donde la vemos momentos antes de tener que ser intervenida quirúrgicamente, dejando un importante mensaje a sus seguidores.

¿Qué le pasó a Daniela Álvarez?

Recientemente, Daniela Álvarez, desde su cuenta de Instagram, subió una publicación, donde muestra fuertes fotos antes de amputarle la pierna, imágenes inéditas que nunca habían salido a la luz hasta este momento. Donde la vemos recostada en una camilla, mientras muestra el estado de la pierna afectada y varias suturas en la zona.

Además de mostrar las fotografías, iban acompañadas de un fuerte mensaje, donde la celebridad explica que estamos a pocos días de celebrar Navidad, fiesta que algunas personas sufren, donde experimentan el dolor, el miedo, la soledad y la incertidumbre. Situación que ella en su momento llegó a vivir.

Resaltando que es parte del proceso, y aunque en algún momento parezca que todo es imposible, no es así, y que al final todo cambia. Al final del texto, detalla que ella está segura de que todos podemos enfrentar estas adversidades, por lo que no debemos rendirnos y que no estamos solos.

¿Por qué le dio isquemia a Daniela?

Lamentablemente, Daniela Álvarez vivió momentos difíciles en el 2020, ya que fue víctima de isquemia. Dicho padecimiento es cuando algo impide la llegada de sangre a los tejidos, derivado de una arteria obstruida, al no ser atendida, puede generar necrosis en partes del cuerpo.

En el caso de la modelo, le ocurrió en la pierna izquierda. En las fuertes fotos, hay una posdata, en donde explica que son imágenes obtenidas 6 días después de la primera cirugía, pero la gangrena con el paso del tiempo empeoró, generando que se le amputara la pierna parcialmente.