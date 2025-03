Daniela Castro será una villana sin precedentes en Cautiva por Amor

En sus más de 40 años de trayectoria artística, hemos llorado con Daniela Castro a través de las telenovelas que ha estelarizado, pero también la hemos “odiado” con sus personajes de antagonista y este 2025 no será la excepción.

Daniela Castro vuelve a la pantalla chica con una villana sin precedentes que marcará el desarrollo de Cautiva por Amor, el melodrama con el que ingresa por la puerta grande a las filas de TV Azteca, y no lo hace sola, la actriz estará acompañada de su hija Danka en una historia de amor, desamor, acción y con problemáticas sociales que te mantendrá al filo del asiento.

Daniela Castro. Crédito: @danielacastro.oficial

¿Quién es el personaje de Daniela Castro en Cautiva por Amor?

Cautiva por amor narra el caso de Jazmín Palacios (Litzy), joven que fue secuestrada por Remigio Fuentes Mansilla (Plutarco Haza), un político terrateniente que la mantuvo como esclava en una red de tráfico de personas de la que él está a cargo.

En esta producción dirigida por Luis Merlo, Walter Dôhner y Rodrigo Curiel, Daniela Castro interpreta a Isabel Fuentes Mansilla, una mujer malvada enterada de los negocios turbios de su esposo, amante del orden y la limpieza.

“Estoy muy contenta. Gracias a toda la gente de TV Azteca. De repente la vida te pone en momentos que no te imaginas y a mí se me presentó la oportunidad de una historia que llena mis expectativas como actriz”, platicó en entrevista con Pati Chapoy para su canal de YouTube.

Celebró que en la actualidad el talento ya no sea exclusivo de nadie. “Eso es maravilloso porque te da la oportunidad de trabajar en donde tú quieras, sin dejar de agradecer tantos años en donde estuve (Televisa) y donde realmente me formé. Aquí me han recibido maravillosamente y yo venía bien nerviosa”.

Cautiva por Amor aborda la trata de blancas y el machismo

Las locaciones transcurren en el estado de Morelos y en la Ciudad de México. Daniela Castro adelantó que, a través de sus episodios, se abordará el conflicto de la trata de blancas y el machismo.

“Mi personaje es una apariencia total. Soy tremenda porque no es la villana mala, es la que parece sutil, pero es malévola, es fea y eso es peor. Yo estoy muy contenta porque tenemos un reparto maravilloso y también la producción. Tenía cinco años de no trabajar porque no se había dado la oportunidad y volver con esto es maravilloso”, destacó en una emisión del programa Ventaneando.

En Cautiva por Amor, el personaje de Jazmín, al que da vida la actriz Litzy, vuelve 12 años después para vengarse de Remigio, el hombre que destruyó su vida y pretendió matar a su bebé. Lo que ella no imagina es que el destino la llevará a conocer a su verdadero amor, Santiago, un peón en el campo que en realidad es un policía encubierto.

Las villanas de Daniela Castro

En la telenovela, Daniela, quien ha sobresalido con villanas inolvidables en melodramas como Pasión, Mi Pecado, Una familia con suerte, Lo que la vida me robó y Me declaro culpable, compartirá créditos con su hija Danka, aunque no es la primera vez que trabajan juntas.

“Danka será mi hija en la historia. Ella hizo su casting y se lo ganó, los directores no sabían que era mi hija. Ella y mi otra hija, Alexa, agarraron el apuntador más rápido que yo, pero sí las ubico así como me ubicaron mi mamá y mi papá, sobre todo mi mamá, quien era de Torreón y era muy tradicional. Ella no quería que yo entrara al medio”, recordó con los conductores.

El estreno de Cautiva por Amor será el 12 de mayo a las 21:30 horas. También actúan Osvaldo de León, Alejandra Lazcano, Plutarco Haza, Erick Chapa, Rossana Nájera, Pierre Louis, Marco Treviño y Javier Díaz Dueñas, por citar algunos.