¿Por qué la gente creyó que Danny Trejo murió?

Durante el fin de semana, las redes sociales explotaron con mensajes de preocupación luego de que circulara la noticia de la supuesta muerte de Danny Trejo, el icónico actor de Machete y Mini Espías. Todo era caos, te contamos el curioso origen de esta confusión.

¿Danny Trejo realmente murió?

Primero hay que aclarar que no, el actor no ha muerto. Danny Trejo sigue vivo. El rumor comenzó cuando John Leguizamo compartió en Instagram una imagen con el texto “RIP” y “Danny Trejo Jerónimo 1944-2025”. Esto hizo que la gente rápidamente lo entendiera como un obituario, cuando en realidad se trataba de un homenaje a la carrera y legado cultural del actor.

Y he aquí una de las razones por las que debemos tener cuidado con lo que vemos en internet, pues resulta que la publicación, se hizo el 19 de agosto. Sin embargo, esta volvió a circular como si fuera actual, lo que llevó a que se difundiera como una confirmación de que Trejo hubiera fallecido.

¿Qué dijo Danny Trejo sobre el rumor de su muerte?

Tras la ola de confusión, el propio Danny Trejo salió a aclarar la situación en su cuenta de Instagram: “Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”.

El actor, que actualmente tiene 81 años, acompañó sus palabras con fotos recientes, dejando claro que se encuentra con buena salud y en plena actividad. Esto alivió mucho a los fans, quienes comenzaron a viralizar frases y memes sobre la “inmortalidad de Machete”.

¿Quién es Danny Trejo?

Danny Trejo nació el 16 de mayo de 1944 en Maywood, California. El actor a lo largo de su carrera ha logrado participar en más de 400 producciones de cine y televisión.

El actor ha creado personajes emblemáticos por los cuales se ha vuelto mundialmente conocido, entre ellos que destacan: Machete, From Dusk Till Dawn, Heat y Mini Espías. Su juventud estuvo marcada por la violencia y las adicciones, se rehabilitó en prisión y desde entonces ha dedicado parte de su vida a apoyar a jóvenes en recuperación.

Su aspecto rudo y carisma lo han convertido en uno de los actores mexicoamericanos más queridos, icónicos y reconocibles de Hollywood.

