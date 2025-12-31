Horóscopo de Nana Calistar de hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 para cada signo: así les irá a los 12 signos del zodiaco en el último día del año. ¿Dinero, salud, trabajo o amor?

La experta Nana Calistar ya tiene listo el horóscopo de hoy miércoles 31 de diciembre de 2025 para todos los signos del zodiaco. Si quieres saber lo que te depara el destino en el último día del año, sigue leyendo y ve si eres de los afortunados que tendrán: dinero, suerte, amor o mucho trabajo.

Lo que dice el horóscopo de Aries para hoy 31 de diciembre

Aries es uno de los signos del zodiaco que querrá mandar todo a la fregada este 31 de diciembre de 2025, no vayas a aventar tu celular, renunciar al cariño, o hasta desaparecer del mapa; mejor respira profundo porque sabes que, cuando te enojas el mundo arde y no vale la pena echar a perder todo por uno minutos de coraje.

Lo que dice el horóscopo de Tauro para hoy 31 de diciembre

Deberás aprender a corregir lo que viviste con acciones nuevas, recuerda que, quien llegue a tu vida debe llevarse una buena impresión, y no la versión que dejaron otros o tu pasado. Tampoco vivas peleado con todos, se agradable, eso sí, sin perder el carácter y no cargues con resentimientos ajenos.

Lo que dice el horóscopo de Géminis para hoy 31 de diciembre

Se vienen cambios de humor repentinos, noticias del extranjero, y podrías vivir una montaña rusa de emociones, los cuales te estarán rodeando en este último día del año. Tampoco es bueno que vivas con rencor hacia algunas personas del pasado, si te hicieron daño, perdona y libérate, pero tampoco olvides para no volver a sufrir.

Lo que dice el horóscopo de Cáncer para hoy 31 de diciembre

Si buscas vas a encontrar, y podrías descubrir cosas que no te van a gustar para nada, pero también te quitarán la paz que siempre buscas. Si quieres saber algo prepárate para encontrar; mejor ponte las pilas y deja la hueva emocional que es tu peor enemigo, y tú te saboteas cuando te rindes antes de empezar.

Lo que dice el horóscopo de Leo para hoy 31 de diciembre

Llegan amores del pasado, pero tranquilo, que sólo lo hacen para que descubras que ya no duelen, no importan y sobre todo, ni pesa; ese capítulo ya se cerró y habrá vuelta atrás. Si vuelven es para confirmar que lo que fue ya no cabe en esta instancia de tu vida.

Lo que dice el horóscopo de Virgo para hoy 31 de diciembre

Ya quita toda esa carga emocional que tienes, culpas, recuerdos y personas que sólo te dan preocupaciones prestadas, tampoco te suman. Eso hace que el sufrimiento ajeno duela más que el tuyo, elígete primero tú, después tú y al final tú.

Lo que dice el horóscopo de Libra para hoy 31 de diciembre

Ya no eres tan ingenuo o ingenua por no decirte estúpido o estúpida, y eso es una señal de que te ha llegado la madurez, sabes muy bien que tienes el poder, el carácter y la capacidad de lograr todo lo que quieras, no le pidas permiso a nadie.

Lo que dice el horóscopo de Escorpio para hoy 31 de diciembre

Recuerda que, la manera en que trates a las personas es la misma forma en que la vida te tratará a ti; no confundas tus sentimientos, sin alguien te hace sentir en las nubes, disfrútalo, pero eso sí, con los pies en la tierra y con señales de emergencia bien prendidas por si necesitas salir corriendo.

Lo que dice el horóscopo de Sagitario para hoy 31 de diciembre

Mucho cuidado, no hables de más porque por andar en modo me vale todo y digo lo que pienso, puede que lastimes a algunas personas importantes y en esta lista entran tus padres, hermanos o amistades que quieres mucho, tú sólo ve, oye y escucha.

Lo que dice el horóscopo de Capricornio para hoy 31 de diciembre

Ten cuidado con algunas caídas y tropiezos, que no sólo serán en temas físicos, sino emocionales; en estos días podrías estar algo distraído y no querrás que tu boquita llegue al suelo de manera sorpresiva, o peor aún, tu dignidad. Tienes un carácter muy fuerte y tu manera directa de hablar puede intimidar a cualquiera, dices las cosas como van y no todos están acostumbrados a que les digan la verdad.

Lo que dice el horóscopo de Acuario para hoy 31 de diciembre

Si estás soltera o soltero, ponte bien guapo o guapa porque viene alguien que te hará vivir cambios buenos y muy movidos; este cierre de 2025 se te está diciendo que ya no creas en los discursos baratos, mejor que tomen acción quien quiera ser tu dueño.

Lo que dice el horóscopo de Piscis para hoy 31 de diciembre

Ten mucho cuidado con las cosas que le pides al Universo, porque en fechas de cierre y ciclos, lo que decretes podría llegarte con todo y factura; no llames energías que no sabes manejar, porque lejos de ayudarte te podrían estar perjudicando, habla menos y piensa más.

