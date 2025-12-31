7 ideas para usar una mascada o paliacate: Te verás única, elegante y en tendencia

Si hay algo que nunca pasará de moda son las mascadas, pues con el paso de los años es un accesorio que jamás ha perdido estilo y con el tiempo se han encontrado muchas maneras de usarlas, desde una prenda de vestir, un accesorio para el cabello, hasta polaina de cuello. A continuación te compartimos 7 maneras en que puedes aprovechar una mascada y siempre lucir elegante.

7 formas diferentes de usar una mascada o paliacate

1. Para anudar tu coleta

Una manera súper coqueta de sujetar tus peinados puede ser con una mascada anudada en un moño. Le da colorido y versatilidad a tu look. En este ejemplo, tenemos una coleta alta de estilo pulcro y con el pelo alaciado, lo cual brinda equilibrio al movimiento de la mascada.

2. Con un moño en el cuello

Esta es una idea clásica y completamente infalible de ponerte una mascada. Puedes usar una mascada llena de colores vivos para complementar un outfit en tonos neutros, o elegir una pieza que combine con el resto de tu ropa.

3. Al estilo 'old Hollywood'

Ya sea que quieras tomarte muchas selfies o vayas de fin de semana a un lugar donde habrá mucho viento, no puedes perderte la oportunidad de usar un paliacate envolviendo tu cabeza con un nudo desenfadado por debajo.

4. Como blusa

Realmente, las posibilidades son muy amplias con este tipo de accesorio. Si tienes una mascada con un estampado que realmente quieres presumir, una opción es usarla en el torso a manera de top sin tirantes; si no quieres llevar solo este top, puedes ponerte una camiseta ligera por debajo. Este ejemplo nos encantó porque el resto del outfit es blanco y deja que el paliacate destaque.

5. Deja que luzca por detrás

Si bien la opción más clásica para usar una mascada es ponértela en el cuello, hay diferentes formas de hacerlo dependiendo de tu outfit . Por ejemplo, puedes anudarla por enfrente para que el estampado luzca en tu espalda. De nuevo, tenemos una blusa en tono sólido para que el estampado destaque más, lo cual vuelve las mascadas súper combinables.

6. Cubriendo tu cabeza

Nunca pasará de moda esta manera de llevar un paliacate, que consiste en simplemente envolver la cabeza a la altura de la frente y anudarlo por detrás. Es cómodo, luce muchísimo y le dará un toque de color a tu look .

7. Como diadema

Una alternativa muy llamativa y práctica para sujetar tu cabello en un día de mucho calor o de mucha actividad. A veces no necesitas demasiado esfuerzo ni muchos productos, solamente una mascada de colores atractivos.