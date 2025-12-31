Exatlón México: Este es el estado de salud de Josué Menéndez tras abandonar la novena temporada

Este martes 30 de diciembre Josué Menéndez tuvo que abandonar la novena temporada de Exatlón México y aquí te diremos cuál es el estado de salud del Dragón Rojo. Antes de iniciar la competencia por la primera Medalla Transferible Varonil de la campaña, Antonio Rosique dio la noticia a todos los atletas, y tanto Rojos como Azules se vieron muy afectados por el momento que estaban viviendo.

¿Qué dijo Josué Menéndez tras abandonar la novena temporada de Exatlón México?

Tras darse a conocer la situación de Josué Menéndez, el Dragón Rojo reveló que estaba bien, pero comentó que, su salida se tenía que dar ya que estaba sobrepasando y se estaba exigiendo demasiado. Por lo que, la decisión del lanzador de jabalina fue dejar las playas del reality show, pero también prometió regresar porque esta campaña ha sido una de las que más ha disfrutado a pesar de no haber estado tanto tiempo.

¿Qué le pasó a Josué Menéndez en Exatlón México?

De acuerdo con la información que dio la Máxima Autoridad, el Dragón Rojo sufre una hernia en el abdomen, y aunque no es de gravedad, esta lesión podría complicarse si es que no se atiende a tiempo, por lo que, el cuerpo médico ha recomendado que mejor se recupere, por lo que la mejor decisión es dejar el programa de Exatlón México.

En el último Juego por la Navidad, Josué Menéndez pasó por la rastrera y fue aquí donde sintió un piquete, pero no le tomó tanta importancia, pero a los 3 días sintió una bolita en el abdomen, por lo que fue sometido a los estudios y detectó esta hernia, que, a pesar de no ser un tema grave, se tiene que atender de inmediato para que no se complique.

¿Llegará otro refuerzo Rojo a la novena temporada de Exatlón México para ocupar el lugar de Josué Menéndez?

Por otro lado, los fanáticos y seguidores del equipo Escarlata se han preguntado si llegará un refuerzo nuevo a ocupar el lugar del lanzador de jabalina, pero, esta información no se ha dado a conocer, lo que sí es un hecho es que, el Dragón Rojo fue quien llegó a suplantar a Aristeo Cázares, quien de igual manera tuvo que dejar el reality show por temas de lesión; entonces, se puede pensar que, sí habrá sangre nueva en el lado de los Rojos, pero hasta el momento no se sabe qué deportista de alto rendimiento será, y es que la lista es muy grande, por lo que, en los siguientes días, la Máxima Autoridad podría dar una noticia, la cual caerá muy bien a los participantes del grupo de Famosos.

