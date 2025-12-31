Lizbeth Rodríguez pierde una maleta en Italia con dinero y documentos importantes

Durante un viaje familiar por Italia, Lizbeth Rodríguez reveló algo que de inmediato encendió las alarmas entre sus seguidores. Resulta que la influencer perdió una maleta con dinero y documentos personales mientras se trasladaba en tren entre Roma y Florencia. Por fortuna, la situación no se complicó demasiado; desde el inicio de su video, la creadora de contenido aclaró que, aunque el momento fue angustiante, ella y su familia se encuentran bien y cuentan con los documentos indispensables para continuar el viaje.

¿Qué le pasó a Lizbeth Rodríguez en Roma?

Ella compartió los detalles en sus redes sociales; el incidente ocurrió al abordar un tren que salía de Roma. Lizbeth explicó que viajaban con varias maletas y que, al creer que el tren estaba a punto de partir, subieron apresuradamente. La influencer reveló que llevaba varias pertenencias importantes, entre las que destacaban credenciales y documentos oficiales de todos sus familiares.

Posteriormente, la influencer reveló más detalles del evento. Mientras acomodaba a su familia en el vagón número cuatro, dejó momentáneamente las maletas. Al regresar, una de ellas ya no estaba. Incluso relató que vio a personas intentando llevarse otra maleta, la cual sí logró recuperarse, pero la que contenía documentos y dinero desapareció por completo.

¿Qué objetos y documentos se perdieron?

Lizbeth aclaró que afortunadamente los pasaportes no estaban dentro de la maleta extraviada, ya que los llevaba consigo para poder abordar el tren. Sin embargo, confirmó la pérdida de documentos importantes, sobre todo para su regreso a México, además de dinero. Dentro de sus pertenencias tenía identificaciones oficiales de los adultos, actas de nacimiento de los niños y cartillas de vacunación.

La influencer mencionó que dentro del equipaje también había dinero en efectivo en pesos mexicanos, así como objetos personales y regalos recientes, entre ellos un Apple Watch y una tableta infantil que Santa Claus le regaló a sus pequeños.

Las acciones que tomó tras el incidente

Tras notar la pérdida, Rodríguez acudió de forma inmediata a una estación de policía para levantar un reporte oficial y posteriormente realizó el trámite correspondiente con la empresa ferroviaria. Explicó que el proceso tomó varias horas y que, debido a las múltiples paradas del tren, no fue posible identificar el punto exacto donde ocurrió la sustracción.

¿Qué sigue ahora?

Actualmente, Lizbeth se encuentra en Florencia y continúa con su itinerario mientras espera una posible respuesta por parte de las autoridades por si aparece la maleta o, en su defecto, espera la respuesta del seguro, el cual le podría reponer con un poco de dinero.

También te puede interesar: El diseño de cejas que rejuvenece a mujeres de 50 años