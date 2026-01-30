Dayane Chrissel es abucheada y le gritan “ratera” en los TikToks Awards 2026

Los TikToks Awards 2026 es uno de los eventos más esperados por los influencers, en especial por aquellos que se centran en hacer contenido en dicha plataforma. Dayane Chrissel fue una de las invitadas al evento pese a no estar nominada en ninguna categoría y su llegada causó gran revuelo, pues fue recibida por abucheos por varios periodistas que se encontraban a las afueras de donde se llevó a cabo el evento.

Gabo Cuevas llama ratera a Dayane Chrissel

En los últimos días Dayane Chrissel ha estado en el ojo del huracán debido a que varios influencers que trabajan en la plataforma de TikTok la acusaron de robar videos y contenidos para hacer uso de ellos en sus propios clips informativos.

Fue Gabo Cuevas quien sin filtros, habló sobre el trabajo de la influencer:

Diversos reporteros, el día de ayer, reportaron que Dayane Chrissel les ha robado contenido, les ha robado videos, les ha robado notas, con las que ella monetiza. Me llama mucho la atención que una persona que dice ser periodista, que dice ser reportera, dice ser comunicóloga y líder de opinión diga que ella se gana el trabajo de manera digna.

Gabo Cuevas hizo referencia a que Dayane utiliza el contenido que los reporteros trabajan durante sus guardias en el aeropuerto o eventos.

¿Por qué abuchearon a Dayane Chrissel en los TikToks Awards 2026?

En cuestión de minutos, el día de ayer se viralizó un video donde se puede ver a Dayane Chrissel llegando al evento donde se dieron cita muchos influencers. Se puede ver a la creadora de contenido presentando su acreditación para poder acceder a dicho evento; sin embargo, varios reporteros, incluyendo a Gabo Cuevas, la empezaron a abuchear y a gritarle "ratera".

Dayane hizo caso omiso de lo que estaba pasando e ignoró los abucheos, pero poco después dentro del evento decidió romper el silencio:

"También los invito a que innoven a que busquen qué es la gente que es lo que quieren para que ellos también crezcan en redes sociales".