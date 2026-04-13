¿De qué murió Paco Silva, intérprete original de “Los Caminos de la Vida”?

La muerte del líder de “La Tropa Colombiana”, Paco Silva ha causado gran tristeza en el mundo de la música tropical, ya que, el género pierde a uno de sus grandes exponentes; fans y seguidores aún lamentan su partida, la cual fue confirmada la mañana de este 12 de abril 2026.

Mediante las cuentas oficiales, el grupo reveló que Francisco Javier Silva Flores falleció durante la madrugada del domingo, cerca de la 1:00 am en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el mensaje se puede leer que con gran tristeza lo despiden y reiteran que "deja un gran legado en la música y una gran escuela", asimismo, no dieron más detalles del deceso del músico.

A más de 24 horas de la confirmación de la muerte de Paco Silva han comenzado a circular detalles sobre el estado de salud del artista así como los supuestos motivos de su fallecimiento.

¿De que murió Paco Silva, líder de La Tropa Colombiana?

De acuerdo con reportes y medios, el músico habría atravesado por una emergencia médica repentina que provocó que fuera trasladado de inmediato a un hospital, sin embargo, aunque se actuó con tiempo el líder musical no logró sobrevivir. Asimismo, su representante habría indicado que el regiomontano habría presentado un infarto fulminante, lo que sorprendió a familiares, ya que él se encontraba bien y se mantenía activo en diversos proyectos musicales.

Tras dar a conocer el adiós de Paco Silva de este plano terrenal, se ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde artistas, agrupaciones y fans han expresado su tristeza y reconocimiento sobre el trabajo que realizó Silva para posicionar a la música tropical.

¿Quién era Paco Silva?

Paco Silva destacó por ser una figura clave para la popularización de la cumbia colombiana en el norte del país, ya que él era originario de Monterrey, Nuevo León, por lo que al crear y consolidar a “La Tropa Colombiana” por más de cuatro décadas donde destacan temas como “Los caminos de la vida” y “20 años”.