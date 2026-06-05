En qué zona del cuerpo debes evitar ponerte la crema de lata azul

La principal zona del cuerpo donde se debe evitar aplicar la crema de lata azul es el rostro de personas con piel grasa, tendencia al acné o poros obstruidos. Debido a su fórmula altamente oclusiva, algunos dermatólogos señalan que puede favorecer la aparición de puntos negros en determinados tipos de piel.

La crema de lata azul se ha convertido en un referente del cuidado de la piel gracias a su capacidad para retener la humedad y proteger las zonas secas. Sin embargo, los especialistas recuerdan que un producto eficaz para hidratar el cuerpo no necesariamente es adecuado para todas las áreas cutáneas ni para todas las necesidades dermatológicas.

¿Por qué los dermatólogos desaconsejan usar la crema de lata azul en algunas zonas del rostro?

De acuerdo con información de la marca Nivea, su crema clásica está diseñada para proporcionar hidratación intensiva mediante ingredientes emolientes y oclusivos que ayudan a reforzar la barrera cutánea. Precisamente por esta característica, algunos expertos recomiendan utilizarla con precaución en la cara.

La dermatóloga Dra. Shari Marchbein, miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD), ha explicado en diferentes publicaciones especializadas que las cremas muy densas pueden no ser la mejor opción para personas con tendencia al acné. Esto se debe a que pueden generar una sensación de congestión en la piel y favorecer la acumulación de grasa y residuos.

Los especialistas suelen señalar los siguientes casos:



Piel grasa: la textura espesa puede resultar demasiado pesada para quienes producen una gran cantidad de sebo.

la textura espesa puede resultar demasiado pesada para quienes producen una gran cantidad de sebo. Piel con tendencia acneica: algunas personas pueden experimentar un aumento de imperfecciones al utilizar productos muy oclusivos.

algunas personas pueden experimentar un aumento de imperfecciones al utilizar productos muy oclusivos. Poros fácilmente obstruibles: las fórmulas densas pueden contribuir a la aparición de comedones en determinados tipos de piel.

las fórmulas densas pueden contribuir a la aparición de comedones en determinados tipos de piel. Zona T muy oleosa: frente, nariz y mentón suelen requerir productos más ligeros y específicos.

Pero los dermatólogos aclaran que esto no significa que la crema sea perjudicial para todos los usuarios. En pieles secas o muy secas, especialmente durante el invierno, puede funcionar como una excelente barrera protectora.

¿En qué partes del cuerpo sí recomiendan utilizar la crema Nivea de lata azul?

Según dermatólogos y la propia información de la marca, la crema destaca por su capacidad para aliviar la sequedad intensa en zonas que suelen perder hidratación con facilidad. Las áreas donde suele utilizarse con mejores resultados incluyen:



Codos: una de las zonas más propensas a la resequedad y al engrosamiento de la piel.

una de las zonas más propensas a la resequedad y al engrosamiento de la piel. Rodillas: ayuda a suavizar áreas ásperas y con tendencia a descamarse.

ayuda a suavizar áreas ásperas y con tendencia a descamarse. Manos: especialmente después de la exposición frecuente al agua o productos de limpieza.

especialmente después de la exposición frecuente al agua o productos de limpieza. Talones: contribuye a mejorar la apariencia de la piel seca y agrietada.

contribuye a mejorar la apariencia de la piel seca y agrietada. Piernas y brazos con sequedad extrema: proporciona una hidratación duradera gracias a su efecto protector.

La Academia Estadounidense de Dermatología recuerda que la elección de una crema hidratante debe basarse en el tipo de piel y las necesidades individuales de cada persona. Mientras que las fórmulas más densas suelen ser beneficiosas para pieles secas, quienes tienen piel grasa o propensa al acné suelen obtener mejores resultados con productos no comedogénicos y de textura ligera.

En definitiva, la crema de lata azul sigue siendo una aliada para combatir la resequedad corporal, pero los expertos en dermatología recomiendan evitar su uso en el rostro cuando existe tendencia al acné o exceso de grasa. Adaptar el producto a cada zona del cuerpo y a las características de la piel es la mejor forma de aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud cutánea.