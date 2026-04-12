Muere Paco Silva, voz emblemática de La Tropa Colombiana: “nos deja un gran legado en la música”

La mañana de este 12 de abril 2026 fans y seguidores de la música tropical recibieron una desconcertante noticia al informarse que Paco Silva, líder de la agrupación La Tropa colombiana, falleció durante la madrugada en Nuevo Laredo Tamaulipas.

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A través de un comunicado difundido por redes sociales, integrantes de la agrupación confirmaron esta lamentable noticia, lo que provocó una ola de reacciones ante fans y colegas del medio artístico.

Con profundo dolor y gran tristeza les informamos que falleció nuestro líder y fundador… nos deja un gran legado en la música y una gran escuela

¿De qué murió Paco Silva, líder de La Tropa Colombiana?

Tras reportarse el triste deceso de Paco Silva alrededor de la 1:00 de la madrugada ni familiares, amigos o colegas han dado a conocer la causa oficial de la muerte, así como detalles si padecía de alguna enfermedad.

Sin embargo, esta información ha generado incertidumbre entre seguidores de la agrupación, quienes han inundado las redes con mensajes de despedida, recordando su legado musical y su talento.

¿Quién era Paco Silva?

Francisco Javier Silva Torres, mejor conocido como Paco Silva, fue uno de los máximos exponentes de la cumbia vallenata en México, en 1984 el originario de Nuevo León, Monterrey fundó la agrupación La Tropa Colombiana, con la que consolidó una carrera de más de cuatro décadas.

Gracias a su estilo La Tropa Colombiana de Paco Silva logró conectar con los ritmos colombianos en el público mexicano, lo que lo llevó a convertirse en una figura clave del género.

Entre los grandes éxitos de La Tropa Colombiana destacan clásicos como: “Los camino de la vida”, “20 años”, y “El gallo moro”, además de estos grandes títulos, la agrupación fue pionera en impulsar el vallenato en el norte del país lo que provocó que se abrieran camino a nuevas generaciones de artistas.

La muerte de Paco Silva marca el fin de una era para la música tropical en México, dejando un legado que seguirá sonando en cada pista de baile y en el corazón de sus seguidores.