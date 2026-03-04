Admiten denuncia de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón

En los últimos meses, Imelda Tuñón, quien fue la pareja de Julián Figueroa, se ha mantenido en la polémica, después de que se dieran a conocer videos donde la vemos lesionándose a ella misma y ejerciendo violencia a su entonces pareja. Parece que el pleito no va a terminar, puesto que José Manuel Figueroa acaba de presentar una denuncia contra ella.

Un pleito legal que, conforme pasa el tiempo, parece crecer aún más; te detallaremos qué proceso legal se va a iniciar y todo el chisme que debes conocer sobre la disputa.

¿Qué pasó con José Manuel Figueroa?

José Manuel Figueroa, quien es cantante y autor mexicano, se une al conflicto contra Imelda Tuñon, quien en algún momento fue la pareja de Julián Figueroa, su hermano. Se ha dado a conocer que el artista, el 3 de marzo ante la Fiscalía de la CDMX, interpuso una denuncia contra su exnuera.

Justo cuando parecía que todo se estaba calmando, no es así; al parecer, el argumento por el que se inicia el pleito legal es que el conflicto legal podría tener afectaciones en la integridad emocional y jurídica de su sobrino, quien ante toda la noticia ha quedado en medio de la disputa. El menor actualmente se encuentra cuidado por su madre biológica.

Hay que recordar que no es la primera vez que eso ocurre. Anteriormente, ya se había empezado un pleito legal, después de que la expareja de Julián hiciera fuertes acusaciones hacia él, por lo que José Manuel hizo una demanda civil por daño moral. Ahora, al ser admitida la denuncia, podría iniciarse una carpeta de investigación sobre el caso.

¿Quién era Julián Figueroa?

No olvidemos que Julián Figueroa era el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, pero en el 2023, a sus 27 años, falleció en su casa por un ataque al corazón fulminante; era un joven que estaba construyendo su carrera artística en la farándula mexicana.

José Manuel Figueroa nunca se ha quedado callado ante las acusaciones de Imelda Figueroa; ahora hay que esperar a que en los próximos días se dé a conocer más información sobre la disputa legal que se inició y los pasos que las autoridades van a llevar a cabo.