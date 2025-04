Imelda Tuñón niega amenazas a Maribel Guardia

“Esto no se hubiera descubierto si no hubieran abierto esta Caja de Pandora. No la abrí yo, fue algo que se fue dando con las investigaciones y no sabes exactamente quién fue, quien va y mete este testamento que pues es claramente falso”, dijo Imelda Tuñón.

“Las firmas claramente no corresponden a Julián, él tenía una forma de firmar muy particular que no varia desde el 2013 hasta el año en que falleció, en el 2023. Lo único que agregó fue una entrevista de tres puntos, digo, fueron tres puntos de la masonería porque él era masón, esta firma que aparece supuestamente del 2018 es completamente diferente a cualquiera de sus firmas”, aseveró la viuda de Julián Figueroa.

¿Amenazó a Maribel Guardia? En cuanto a que si las autoridades confirman que el documento es falso y que los responsables podrían ir a la cárcel, comentó: “Espero que se pueda llegar a un acuerdo porque al final yo no le deseo la cárcel a nadie”.

“Quien haya puesto el testamento no tenían intenciones de que yo estuviera dentro de nada que tuviera que ver con Julián, siento que Julián fue un buen esposo, fue un buen papá, él nos amaba y no creo que, después de que él no estuviera del todo de acuerdo con que yo estuviera trabajando, me dejara desprotegida y dejara desprotegido a mi hijo”.

¿Marco Chacón violentó a Julián Figueroa?

Refrendó la versión de su abogado, Antonio Lozano Gracia, en torno a que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, llegó a violentar físicamente a Julián.

“Mira, son cosas que no se pueden comprobar y los testigos que estábamos uno era un bebé y otro ya no está y los otros dos, por obvias razones no van a decir nada, sí lo presencié pero no voy a hablar de ese tema”, recalcó.

¿José Manuel Figueroa está cubriendo sus gastos legales?

En torno a si José Manuel Figueroa está cubriendo los gastos de sus nuevos abogados, Imelda Tuñón dijo: “No, yo tengo el apoyo de mi familia, los abogados los están pagando mi papá y mi abuela”.

¿Imelda Tuñón planea alejar a su hijo de Maribel Guardia?

“En algún punto tiene que llegar un acuerdo, una conciliación en que ella pueda ver a José Julián. Yo puedo estar enojada, yo puedo estar destrozada pero estoy pensando también en que mi hijo tiene familia y tiene derecho a ver a su familia”.

¿Tuvo un romance con Marco Chacón?

Imelda Tuñón negó rotundamente que entre ella y Marco Chacón existió una relación: “No, no aparece dentro de ningún expediente, siempre fue una persona muy respetuosa conmigo y yo con él”.

¿Imelda Tuñón amenazó a Maribel Guardia?

Luego de que Maribel Guardia revelara que teme por su vida, Imelda Tuñón aseguró en un reciente encuentro con los medios de comunicación que nunca ha amenazado a su suegra, pues se merece todo su respeto.

“Yo nunca la he amenazado, a mí me parece que se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo. Yo jamás haría algo así“, aseguró Imelda Garza Tuñón.

“Le pido una disculpa si alguien más la amenazó. Repruebo completamente ese tipo de comportamientos. Lamento mucho que haya recibido este tipo de amenazas, quiero que sepa que no vienen de mi parte. Jamás va a venir una amenazada de mi parte hacia ella, nunca”, puntualizó.