El caso legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la custodia del pequeño José Julián cada vez está más complicado para la viuda de Julián Figueroa, ya que ahora salieron a la luz nuevas acusaciones en su contra y estos señalamientos son muy graves.

Maribel García asegura que Imelda agredió físicamente a Julián Figueroa

Fue durante una entrevista exclusiva para Ventaneando que Maribel Garcia , sobrina de Maribel Guardia y quien hasta el día de hoy vive en casa de la actriz de 65 años de edad, reveló que fue testigo de diversas ocasiones en las que Imelda Garza Tuñón agredió fisicamente a Julián Figueroa. Y lo peor de todo es que la también cantante se encontraba bajo la influencia de sustancias tóxicas.

Maribel García confirma ser testigo de agresiones físicas de Imelda hacia Julián [VIDEO] La sobrina de Maribel Guardia, relata el momento que vivió al ver a Imelda Tuñón, agredir físicamente a Julián Figueroa.

Maribel García asegura ser testigo de que Imelda metía hombres a su casa

“Pues mira en dos ocasiones. Una, me acuerdo que estaban peleando, Imelda llamó a policías, yo salí, me llamó y vi a Julián muy desesperado, pero a ella la veía más borracha que a él”, mencionó y posteriormente señaló que la pareja se encontraba discutiendo y ahí, Imelda le dio un golpe al hijo de Maribel: “O sea, se veía que habían tenido como un episodio de crisis de relación (…) No me acuerdo que le dijo Julián y agarró y toma el celular y con el celular, con esta parte le hace ‘BOOM’, en el diente”.

¿Imelda Garza Tuñón le arrojó acetona a los ojos de Julián Figueroa?

De igual forma, reveló que hubo otra ocasión en la que Garza Tunón le aventó acetona en los ojos: “Se de otra en el rancho que Julián nos contó que ella le aventó acetona en el ojo, en los ojos, fue un desastre”. En suma, aseguró que era una relación “bastante difícil”.

Es importante tener en cuenta que estas declaraciones se suman a la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón . Recordemos que la actriz acusó a su exnuera de no poder garantizar el bienestar de su nieto. Por su parte, Tuñón ha negado todas las acusaciones que la relacionan con presuntas adicciones.