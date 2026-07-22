Diana Golden explota contra Alfredo Adame y asegura que no le gustan las mujeres

La actriz Diana Golden volvió a hablar sobre su pasado matrimonio con Alfredo Adame y recordó algunos momentos de la relación que mantuvieron hace varios años. Sus declaraciones generaron atención debido a las revelaciones sobre la dinámica que existió entre ambos durante esa etapa.

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Golden compartió detalles sobre la convivencia con el actor y aseguró que hubo situaciones que influyeron en el rumbo de su matrimonio. Sus palabras nuevamente pusieron bajo los reflectores una historia que ha sido motivo de polémica dentro del mundo del espectáculo.

¿Qué dijo Diana Golden sobre Alfredo Adame?

Diana Golden habló nuevamente sobre su matrimonio con Alfredo Adame y reveló detalles de la relación que mantuvieron durante la década de los 80. La actriz aseguró que, aunque estuvieron casados, la convivencia entre ambos habría sido diferente a lo que el público imaginaba.

Durante una entrevista, Golden afirmó que el matrimonio no se consumó y señaló que Adame le habría hecho una confesión sobre su orientación sexual. Según la actriz, ambos tenían una relación más cercana a la amistad y aseguró que en aquella época no era común hablar abiertamente de estos temas.

“No hubo tal, ni ‘tara ta tan’… Éramos amigos, a él no le interesaban las mujeres. Se iba con sus amigos y, pues nosotros andábamos como ‘amigas’. Eso sí, me celaba a lo tonto. Nunca quise tener hijos, él no me inspiraba nada como hombre”.

La intérprete explicó que conoció a Alfredo Adame cuando llegó a México para comenzar su carrera artística. Con el tiempo formaron una amistad y, de acuerdo con sus declaraciones, el actor le propuso casarse después de enterarse de que ella pagaba una cantidad importante de impuestos, ya que el matrimonio podía representar una ventaja para ambos.

“Tiempo después me pasé a vivir a su casa en Coyoacán. Me quedaba cerca de donde trabajaba, pero vivíamos cada uno en su cuarto. Al final me hizo una cuenta de renta que mi papá tuvo que pagarle”.

Golden recordó que la boda ocurrió en 1987 y que, aunque compartieron una etapa de convivencia, cada uno tenía espacios separados. Sus recientes declaraciones volvieron a poner bajo los reflectores la historia de una de las parejas más polémicas del espectáculo mexicano.