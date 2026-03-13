Eduardo Videgaray y Sofía Rivera anuncia desgarradora muerte

En la actualidad el mundo de las redes sociales confirma o rechaza ciertas teorías que se hacen alrededor de los famosos. Aunque son figuras públicas, hay espacios muy personales que no se comparten a menos de que ellos mismos lo decidan. Pero en esta ocasión la pareja hizo un anuncio importante, pues perdieron a un ser querido. Esto le ocurrió al perrito de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera.

¿Qué le pasó al perrito de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera?

En la actualidad la importancia que se le da a las mascotas incluso raya en lo insano. Según la postura de muchos, no ven positivo que se trate a los animales como si fueran bebés o seres humanos, sin embargo la gente realmente gusta de cuidar a los perros y gatos de maneras que en antaño no se veía. Por ello, cada que fallece una mascota el dolor es inmenso.

En este caso los que sufrieron una gran pérdida fueron Eduardo Videgaray y Sofía Rivera. La pareja relacionada con la farándula vivió una situación desagradable que se resume en la muerte de su perro, llamado Goyito. Ambos compartieron imágenes en una publicación de Instagram.

La que escribió un pequeño mensaje fue Sofía, quien enfatizó la pérdida de la siguiente manera: “El pasado fin de semana Goyito se fue al cielo de los perros, espero lo hayan recibido con unas buenas milanesas. Gracias por tantos años de felicidad Goyo". Aunque no especificaron la edad del perrito, se indica que ya tenía varios años.

¿Cuánto tiempo llevan de pareja Eduardo Videgaray y Sofía Rivera?

Aunque han tenido sus días de tempestad con rumores o cancelaciones de ambos o por separado, la pareja se casó en 2020, aunque su relación comenzó en marzo de 2019. Hoy están casados y recién convertidos en papás, gracias a la llegada de Ferran. El bebé cumplirá un año a mediados de abril de este 2026.

Por ello, la familia se está reponiendo de la pérdida del canino de la familia, por lo que muchos de los usuarios mandaron sus mensajes de ánimo, pues no se considera fácil superar una muerte de ese tipo.