El Capi Pérez será papá otra vez y anuncia el embarazo con un emotivo video familiar

El cierre de año llegó con una noticia que nadie veía venir, pero que a todo el mundo emocionó: El Capi Pérez y su esposa Itzel Barro están esperando a su segundo bebé. Así lo confirmó la feliz pareja este 31 de diciembre a través de un emotivo video en redes sociales que, en cuestión de minutos, comenzó a viralizarse y llenarse de mensajes de amor de fans y colegas.

Un anuncio sencillo, pero lleno de emoción: Así compartió su felicidad El Capi Pérez

El video fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Itzel y, de una forma muy creativa, logró compartir esta gran noticia con un tono íntimo y familiar a todos sus seguidores. En las imágenes se ve a la familia de espaldas mientras poco a poco revelan el mensaje oculto en sus gorras. El Capi porta la palabra “Dad” (papá), Itzel “mom” (mamá) y el pequeño Vicente aparece con una gorra que dice “big brother” (hermano mayor).

De padres primerizos a tener una gran familia

La noticia llega apenas unos meses después del nacimiento de su primer hijo. Recordemos que fue el 1 de octubre de 2024 cuando la pareja dio la bienvenida a Vicente, un hermoso bebé que llegó sano y listo para iluminar su vida. Pronto el pequeño se ganó el cariño del público de ambos padres. El conductor se mostró siempre emocionado e incluso compartió el momento con imágenes desde el hospital. También presentó oficialmente al pequeño en el programa Venga la Alegría .

Ahora, la emoción de la espera de este nuevo miembro de la familia se vuelve a sentir en la pareja, ahora de la mano de su hijo mayor. Con el video dejan en claro que están viviendo una de las etapas más intensas y felices de su vida.

La reacción en redes no se hizo esperar

A pocos minutos de publicarse, el video ya casi alcanza los 100 mil likes, además de que ya cuenta con más de mil comentarios felicitando a la pareja. Muchos seguidores destacaron la rapidez con la que la familia creció y lo emocionados que estaban por ello; sin duda, el Capi Pérez tiene una bonita comunidad que se une a esta bonita celebración.

Aunque no se han revelado más detalles sobre el embarazo, el anuncio deja claro que El Capi e Itzel comenzarán el 2026 con muy buena vibra y la enorme felicidad de esperar a un miembro más de su familia. Nosotros, al igual que los fans, estamos listos para conocer más detalles del embarazo y, al igual que ellos, esperamos con alegría al nuevo hijo de nuestro querido conductor.

