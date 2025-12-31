Heliud Pulido: este es el nivel de estudios del campeón de Exatlón México

Cada edición del Exatlón México hay atletas que consiguen ganarse el cariño del público por su personalidad y talento. Tratándose del equipo rojo, Heliud Pulido es uno de los preferidos y por eso hay quienes quieren saber todo sobre él, incluyendo qué otras cosas hace aparte del deporte y cómo era su vida antes de entrar al programa.

En el caso de su trayectoria académica, "Black Panther" no solo es una estrella en la pista, sino que también estudio Ingeniería Mecánica en el Tecnológico de Ciudad Madero. Esta faceta escolar siempre fue fusionada con su pasión por el canotaje, disciplina a la que lleva años dedicándose y por la que ha tenido el honor de ser representante olímpico.}

Además de ser una estrella en el Exatlón México, Heliud Pulido es ingeniero|Instagram. @exatlonmx

El negocio de Heliud Pulido fuera de Exatlón México que pocos conocen

Aunque muchos piensan que el Exatlón México y el deporte son sus únicas ocupaciones, lo cierto es que en la "vida real", el veracruzano tiene un exitoso negocio de mantenimiento electrónico. Esta empresa se llama Electrum y ofrece diversos servicios especializados, los cuales gestiona gracias a su conocimiento como ingeniero y al equipo que tiene detrás.

Y una faceta que le ha traído plenitud absoluta, más allá de lo material, es la paternidad de Rafaela, su única hija, fruto de su relación con Pame Verdirame. Y aunque ahora mismo este romance que nació en los circuitos es incierto, ambos han demostrado que su único interés es el bienestar de la pequeña.

Heliud Pulido y Pam Verdirame tienen una hija llamada Rafaela|Instagram. @heliudpulido

¿Cuándo entró Heliud Pulido a Exatlón México?

El gran debut de Heliud Pulido en el Exatlón México fue en 2019, cuando se incorporó como parte de los "Famosos" para la tercera temporada. Desde sus primeros circuitos, el veracruzano dio cátedra de sus increíbles habilidades en la pista, pues en cada circuito fusionó velocidad, destreza y agilidad para llevarse todos los puntos.

Heliud Pulido debutó en la 3era temporada de Exatlón México y ganó |Instagram. @exatlonmx

Con este impecable rendimiento, "Black Panther", el cariñoso apodo que le dio Antonio Rosique , llegó hasta la semana final luego de esquivar varias rondas de eliminación. Y al momento de disputar el último duelo, se enfrentó con Heber Gallegos y lo superó considerablemente, convirtiéndose así en el ganador absoluto de Exatlón México.