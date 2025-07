El día que Florinda Meza le dijo a Roberto Gómez Bolaños: “Yo no quiero ser una más de tus mujeres”

Mientras la serie “Chespirito: Sin Querer Queriendo” sigue en emisión, no cesa la curiosidad sobre cómo inició la relación amorosa entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. Recientemente resurgió una entrevista de la actriz con Pati Chapoy, en la que contó cómo fue el arranque de su romance.

A decir de Florinda Meza, ella y “Chespirito” vivieron juntos por cerca de 28 años antes de casarse en 2004. El productor y actor se divorció oficialmente en 1989 de Graciela Fernández.

“La más mínima infidelidad y nunca más sabrás de mí”, le dijo Florinda Meza a “Chespirito”

En una entrevista donde Florinda Meza abrió su corazón con Pati Chapoy y que está en su canal oficial de YouTube, la actriz relató cómo fue su primer beso con “Chespirito”.

Florinda Meza contó que, durante una gira, el guionista y productor le confesó que a veces se sentía muy solo y que por esa razón le había sido infiel varias veces a su entonces esposa, Graciela Fernández. Según la actriz, Roberto Gómez Bolaños le dijo que a veces le daban ganas de besar a alguien. “‘¿Y por qué no me besas a mí?’. Cuando me di cuenta ya lo había soltado”, relató.

La intérprete dijo que, después de ese primer beso, “Chespirito” le confesó sus intenciones con ella. Entonces, ella le respondió de manera contundente.

“Le dije: ‘mira, puedo entender que no te puedas divorciar inmediatamente. No soy tan exigente en el sentido de que vivimos ya otra época’”. Florinda Meza estaba consciente de que era un riesgo muy grande, pero le advirtió: “yo no quiero ser una más de tus mujeres. Yo quiero ser la mujer y punto. La más mínima infidelidad y nunca más sabrás de mí”.

Según le contó Florinda Meza a Pati Chapoy la respuesta de Roberto Gómez Bolaños también fue sincera. “‘Cuando un vaso está lleno, no le cabe nada más’. Y me lo cumplió hasta el último día”, relató al borde de las lágrimas.

