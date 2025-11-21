Él es Bernardo Bosch, el hermano de la Miss Universo Fátima Bosch que ya enamoró a todo el internet

El nombre de la nueva Miss Universo 2025 Fátima Bosch lleva semanas acaparando los reflectores, primero por su poderosa postura tras ser sobajada por Nawat Itsaragrisil, y después por su rotunda victoria en el certamen de belleza. Aunque lo cierto es que la tabasqueña también ha llamado la atención por el apoyo que recibió de su familia, incluyendo a su guapo hermano mayor.

Y es que desde que los seres queridos de la modelo se hicieron presentes para acompañarla en este proceso, Bernardo Bosch destacó por su atractiva apariencia e imagen impecable. Por lo que rápidamente se hizo de numerosas admiradoras y hasta lo apodaron como uno de los "nuevos crushes de México", haciendo referencia a que muchas ya lo veían como un amor platónico.

Instagram. @fatimaboschfdz El hermano de Fátima Bosch fue uno de sus principales apoyos en Miss Universo 2025

A qué se dedica Bernardo, el hermano de Fátima Bosch que robó corazones en Miss Universo 2025

Bernardo Bosch Fernández es el hermano mayor de Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025. De acuerdo con la información disponible, tiene 28 años y nació en Teapa, Tabasco, estado en el que creció y se desarrolló junto al resto de su familia.

En el plano profesional, se graduó como Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana; y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

Instagram. @bernardobosch7 Bernardo, el hermano de Fátima Bosch es ingeniero y político

A su corta edad, ya ha tenido importantes puestos de trabajo y ha ido forjando una sólida trayectoria en la política mediante temas que siempre le han apasionado. Mientras que en sus aficiones personales, Bernardo Bosch se presume cono aficionado de los viajes y constantemente presume sus aventuras a paradisiacos destinos de todo el mundo.

¿Quién es la novia de Bernardo Bosch?

Desde sus primeras apariciones públicas, el hermano de Fátima Bosch conquistó varios corazones y se volvió la sensación en Tailandia, a donde viajó para apoyar a la Miss Universo 2025. Durante las entrevistas que concedió a cámaras internacionales, Bernardo Bosch reveló que es un hombre soltero y sin compromisos, una respuesta que habría emocionado a quienes estaban a su alrededor.