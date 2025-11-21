La sorprendente familia de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: el poderoso clan tabasqueño del que todos hablan

Fátima Bosch se llevó la corona de la Miss Universo 2025, luego de una serie de polémicas durante el certamen. No obstante, la mexicana salió avante y eso en gran medida al apoyo de su familia, que la ha acompañado en cada una de sus aventuras, desde concursos de belleza locales hasta hoy en las grandes ligas, pero lo que pocos conocen es el poderoso clan tabasqueño al que pertenece.

Los padres de Fátima, Vanessa Fernández Balboa y Bernardo Bosch Hernández, son los pilares de la ahora Miss Universo e incluso es por la familia de su madre que viene el gusto por los certámenes de belleza, pues sus tías fueron coronadas Flor Tabasco, competencia que la mexicana también ganó en 2018. Este fue el poderoso mensaje de la modelo tras salir victoriosa.

@fatimaboschfdz La familia de la nueva Miss Universo ha participado en concursos de belleza de Tabasco, ocupado grandes puestos en Pemex e incursionan en la política

Las hermanas de la mamá de Fátima, Mónica y Claudia, fueron concursantes en el certamen Flor Tabasco en las ediciones 1984 y 2004, respectivamente. Aunque Vanessa Fernández nunca participó, le impregnó el gusto a su hija, por lo que era una cábala familiar ver año con año Miss Universo.

Cabe mencionar que su tía Mónica Fernández, quien fue Flor Tabasco en 1984, está inmiscuida en la política, pues es exsenadora y actualmente es directora del INDEP, cargo que ostenta desde 2024.

¿A qué se dedican el padre y hermano de Fátima Bosch?

El padre de Fátima, Bernardo, ha dedicado su vida a trabajar en Petróleos Mexicanos (Pemex), pues durante 27 años ha ocupado varios puestos. Según el Heraldo de Tabasco, estos han sido sus cargos: Asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción desde 2017



Gerente de Relaciones Públicas y Enlace Legislativo de 2016 a 2017

Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de 2014 a 2016

Gerente de Control de Gestión en PEP de 2009 a 2014

Asesor en la Dirección Corporativa de Operaciones en 2009.

Mientras que su hermano, Bernardo Bosch Jr, es Ingeniero Industrial y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política. Actualmente, es columnista de SM Noticias, aunque está muy inmiscuido en la política.